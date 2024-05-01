20 авиабомб за час: "Білі Янголи" эвакуировали гражданских под массированными ударами РФ (видео)

Российские КАБы взрывались вблизи полицейского экипажа, а также на улице, где они только что уговаривали граждан уехать из села.

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Под массированным российским ударом врага "Білі Янголи" эвакуировали жителей из населенного пункта Новоалександровка Очеретинской громады. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.

В этот день полицейским удалось спасти с передовой 16 человек. От Новоалександровки до линии фронта — меньше километра. Российские КАБы взорвались неподалеку от экипажа, а также на улице, где только что полицейские уговаривали граждан уехать из села.

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Россия умышленно начала бомбовую атаку, как только группа "Білий Янгол" заехала на территорию Новоалександровки. За час по селу, а также соседних населенных пунктах "прилетело" около двух десятков КАБов, горел весь горизонт. На этом участке фронта такая ситуация уже наблюдается более недели. За это время только в Новоалександровке погибли минимум два человека, поэтому желающих уехать стало больше.

Эвакуация происходила в несколько "заездов". Экипаж избегал по дороге взрывов, не раз приходилось ложиться на землю. Однако всех пассажиров правоохранительных структур доставили в безопасное место в целости и сохранности. Самому старшему спасенному — 86 лет, он ранен, самой молодой девушке — 24 года. Спасаясь, люди забрали с собой самое ценное — 48 цыплят.

Фото: Нацполиция Украины

В Новоалександровке из 700 жителей осталось около двух десятков, как объяснили местные. Группа "Білий Ангел" и в дальнейшем забирает людей из опасных локаций сколько это будет возможно.

Напомним, 25 апреля "Білі Янголи" показали эвакуацию последних жителей. Полиция ежедневно вывозила из Красногоровки по 10–20 человек. Эвакуация происходила под наблюдением российского дрона и в сопровождении ударов артиллерии.