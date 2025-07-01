Сетки не спасли: дрон "Молния" ударил по "Белым ангелам", которые везли раненых (видео)

Подразделение "Белые ангелы" Национальной полиции Украины вывозило раненых из Покровска и попало под удар российского дрона "Молния", который попал в машину. Машина везла полицейского и двух местных жителей. Одному из пострадавших оторвало ногу из-за взрыва российского беспилотника, который "охотился" на гражданских велосипедистов.

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В Покровске спасением людей занимались полицейские из "Белых ангелов" и члены общественной организации "Капелланский патруль". Машина капелланов везла раненых, но встретила двух людей, которые пострадали от попадания российского БПЛА. Как выяснилось, граждане ехали на велосипеде, когда по ним ударил враг. Одному оторвало ногу, говорится в сообщении НПУ на странице Facebook. Пострадавших загрузили в машину, но и она попала под удар. В итоге раненых вывезли на другом авто, но мужчину с тяжелым ранением спасти не успели, рассказали полицейские.

Как выяснилось, эвакуационное авто мчалось по дороге под Покровском, вывозя раненого полицейского. Посреди дороги их внезапно остановили местные жители и рассказали о двух раненых велосипедистах. Людей решили спасти, поэтому загрузили в машину. Через мгновение состоялось очередное попадание "Молнии" и машина остановилась, поскольку пробило два колеса. Спасатели вызвали подмогу, которая вывезла раненых, но 42-летнего гражданского спасти не удалось.

"Наш коллега был ранен, а на руках — человек на грани жизни и смерти. Мы вызвали подмогу и отправили с ней гражданских раненых, надеясь на чудо. Но его не произошло, Россия забрала еще одну жизнь", — привела пресс-служба Нацполиции слова начальника подразделения "Белый ангел" Геннадия Юдина.

Полицейского, которого везли к врачам, зовут Константин Туницкий, говорится в заметке. Он получил осколочное ранение ноги и ему оказали помощь медики.

Между тем на видео НПУ видим, какая ситуация сложилась на дорогах Покровска. Среди прочего, в кадр попала сетка, которая должна защитить от удара дронов ВС РФ. Один из полицейских рассказал, что на этой дороге потеряно уже три автомобиля из-за попадания российских "Молний".

"Вывозили раненых гражданских жителей Покровска, очень тяжелых. Сейчас передали его нашему второму экипажу. Машина не на ходу, что ждем наших. Следим за небом, потому что дроны здесь постоянно. Это был у нас третий прилет, и нас поразило", — слышно на видео "Белых ангелов".

Отметим, Фокус писал о действиях подразделения "Белых ангелов", которые спасают людей на территориях рядом с местами боев. Один из таких случаев произошел в селе Новоалександровка Очеретинской общины в Донецкой области. Полицейским удалось вывезти 16 человек, которых спасали из-под массированного обстрела ВС РФ.

Напоминаем, в марте 2024 года "Белые ангелы" вывезли группу детей, которые находились в 300 м от линии фронта.