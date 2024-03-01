300 метрів до фронту: "білі янголи" під обстрілами евакуювали дітей (відео)

На території Торецька ще залишилися люди. Серед них – 17 дітей.

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З Торецька Донецької області "білі янголи", підрозділи поліцейських, які евакуюють людей з прифронтових населених пунктів, зуміли вивезти родину з двома дітьми. Про це повідомила поліція Донеччини у Telegram.

Поліцейські спільно з евакуаційною групою ДСНС "Фенікс" вивезли з-під обстрілів 6 людей. Вдалося евакуювати двох хлопчиків, їхніх батьків і маломобільних бабусь.

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"Наразі уся сім'я — разом у безпеці, для них підшукали прихисток у Києві", – йдеться у повідомленні.

На території Торецька ще залишилися люди. Серед них – 17 дітей.

Ситуація на Донеччині від Генштабу ЗСУ

Сили оборони України в районі Бахмута, як йдеться у звіті Генштабу, відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка.

Українські воїни відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів: Тоненьке, Бердичі, Орлівка, Невельське, Первомайське Донецької області. В районі Авдіївки тривають бої.

Ворога й надалі стримують в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда Донецької області, де російські окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

Нагадаємо, 29 лютого стало відомо, що російські війська почали скидати КАБи по містах України в тилу. Внаслідок атаки було пошкоджено 9 житлових будинків, газопровід та автомобілі. Удар свідчить про те, що загарбники почали скидати КАБи по тилових містах. Від Миколаївки до лінії фронту понад 20 км.