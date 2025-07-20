Сети ради спасения жизни: как в Орехове защищаются от fpv-дронов ВС РФ (фото)

Город Орехов в Запорожской области постоянно страдает от обстрелов, в том числе и от fpv-дронов, которыми враг атакует как военных, так и мирных граждан.

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Чтобы защититься от них, на самых опасных участках дорог появились десятки километров антидроновых сеток. Как это выглядит, показал на своей странице Facebook ппикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, эта "мертвая полоса" сегодня имеет ширину до 10 км, а такие антидроновые туннели помогают защититься от вражеских "подарков" с неба.

Фото: Влад Волошин/Facebook

Фото: Влад Волошин/Facebook

Фото: Влад Волошин/Facebook

Фото: Влад Волошин/Facebook

По словам волонтера и менеджера организации Operation Change Бернарда Кристенсена, запросы на рыболовные сетки в качестве антидронных увеличиваются по всему фронту.

Из Дании украинским воинам передали около 500 тонн бывших в употреблении рыболовных сетей для защиты.

Украинский оператор дронов рассказал журналистам на условиях анонимности, что сетки, растянутые над окопами и входами в блиндажи, часто помогают уменьшить влияние атак, замедляя падение взрывных устройств, таким образом взрывной механизм может повредиться.

Однако не всегда сети способны защитить. В Покровске Донецкой области полицейские из "Белых ангелов" и члены общественной организации "Капелланский патруль" занимались эвакуацией раненых, когда по дороге увидели двух людей, пострадавших от попадания по ним российского БПЛА.

Как выяснилось, граждане ехали на велосипеде, когда по ним ударил враг. Одному оторвало ногу. Пострадавших загрузили в машину, но и она попала под удар вражеского дрона.

В итоге раненых вывезли на другом авто, но мужчину с тяжелым ранением спасти не успели.

Ранее Фокус писал, что в Шебекино установили сетки на домах для защиты от дронов.