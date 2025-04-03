Прикрыли "летчика": в Шебекино установили сетки на домах для защиты от дронов (фото)

Администрация города Шебекино Белгородской области отреагировала на активизацию войны Российской Федерации и решила защитить жилые дома. Чтобы случайные дроны не залетели в квартиры, фасады обтянули сеткой, свидетельствуют фото, опубликованные местными.

Related video

О том, как власти Шебекино отреагировали на события четвертого года войны РФ, написали в Telegram-канале "Пепел Белгород", а также в местном паблике "Шепот Шебекино".

В сообщениях росСМИ и местных жителей указано, что в Шебекино решили набросить сетки на многоэтажки, чтобы уберечь их от повреждения во время боевых действий РФ. Для защиты решили применить, вероятно, антидронные сетки, которые прикрывают пятиэтажки. Российские медиа написали, что таким образом якобы прикрыли 35 домов, а планируют — 60.

В сети опубликовали две фотографии из Шебекино, на которых можно рассмотреть защиту. На одном фото видим, как сетка тянется с пятого по первый этаж, закрывая весь фасад дома. Невозможно рассмотреть, чем она прикреплена на крыше и на уровне земли. Не ясно, как люди будут заходить в подъезд, но заметно, как на одном участке сетка несколько подвернута.

Война РФ — дома с антидронными сетками в Шебекино Фото: Пепел

Второе фото показывает еще один дом, на котором россияне нарисовали мурал на военную тематику с ребенком в форме "летчика". Внешний фасад прикрыт сеткой с одной стороны, а на часть, которая выходит во двор, защиты не нашлось.

Война РФ — дом с сеткой в Шебекино Фото: Пепел

На Google Maps можно отыскать адрес дома с муралом в Шебекино. Дом расположен в 5 км от украинской границы, через которую перешли ВС РФ в мае 2024 года и оккупировали местность до города Волчанск Харьковской области.

Война РФ — где расположено Шебекино Белгородской области Фото: Google Maps

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не писал в Telegram-канале о ситуации с сетями в Шебекино. Российский чиновник отчитывался об удачном ежедневном сбивании дронов и призвал граждан выезжать с прифронтовых территорий. Между тем местные жители в пабликах подтвердили, что сетки есть, но возмущаются, что их мало и что это хищение средств.

Война РФ — комментарии жителей Шебекино относительно антидронных сеток Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал об инцидентах в Шебекино, которые произошли во время войны РФ. Например, в мае 2024 года российская армия сбросила на этот город четыре авиабомбы. В частности, три ФАБ-500 обнаружили возле домов на Ржевском шоссе, а одну 250-килограммовую бомбу заметили на окраине населенного пункта. В июне того же года в Шебекино подорвалась тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Солнцепек", сообщили росСМИ. Согласно данным российских журналистов, были погибшие, но власти признали только раненых.

Напоминаем, 2 апреля городской голова Харькова сообщил о попадании российского дрона "Молния" в многоэтажку. Тогда же военная администрация подтвердила массированный налет "Шахедов" ВС РФ, которые пытались попасть в одно и то же место.