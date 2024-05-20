Россия скинула на Шебекино и на округ 4 авиабомбы, — росСМИ

За последние 3 месяца РФ сбросила на свои регионы и оккупированные территории Украины 50 ФАБ. Еще почти 4 десятка упавших авиабомб не могут разминировать в "ДНР".

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ВС РФ сбросили на город Шебекино в Белгородской области и округ 4 авиабомбы. Поврежден фасад жилого дома. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Так, по данным издания, 17 мая в Шебекино Белгородской области нашли сразу 3 ФАБа. ФАБ-500 обнаружили возле дома на Ржевском шоссе. Сообщается, что никто не пострадал, а повреждений нет.

Еще одна ФАБ-250 упала в пригороде Шебекино в поселке Батрацкая Дача. Боеприпас ликвидировали, пострадавших нет. Еще одну ФАБ-500 в этот же день нашли на улице Машиностроителей в Шебекино в районе дома номер 27. В результате падения бомбы поврежден фасад дома, забор и окна.

"Встретился с жителями домовладений, которые пострадали в результате вчерашнего падения взрывоопасного предмета. Благодаря слаженной работе оперативных служб удалось извлечь взрывоопасный предмет без последствий. Строительная организация уже приступила к осмотру пострадавшего имущества, как только будет определен перечень работ — начнут восстановление", — написал глава округа Владимир Жданов.

Четвертую за 2 дня авиабомбу на Шебекинский городской округ ВКС РФ сбросили 18 мая. ФАБ-500 нашли в Новой Таволжанке. Пострадавших и повреждений нет.

"Таким образом, за последние 3 месяца РФ сбросила на свои регионы и оккупированные территории Украины 50 ФАБ. Еще почти 4 десятка упавших авиабомб не могут разминировать в "ДНР", — пишет издание.

Напомним, что 13 мая хакеры ГУР кибератаковали крупного провайдера, который предоставляет интернет-услуги в Белгороде, Россия. В итоге российские государственные компании и военные учреждения остались без связи.