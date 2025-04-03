Прикрили "льотчика": у Шебекіно встановили сітки на будинках для захисту від дронів (фото)

Адміністрація міста Шебекіно Бєлгородської області відреагувала на активізацію війни Російської Федерації та вирішила захистити житлові будинки. Щоб випадкові дрони не залетіли у квартири, фасади обтягнули сіткою, свідчать фото, опубліковані місцевими.

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Про те, як влада Шебекіно відреагувала на події четвертого року війни РФ, написали у Telegram-каналі "Пепел Белгород", а також у місцевому пабліку "Шепот Шебекино".

У дописах росЗМІ та місцевих жителів вказано, що у Шебекіно вирішили накинути сітки на багатоповерхівки, щоб вберегти їх від пошкодження під час бойових дій РФ. Для захисту вирішили застосувати, ймовірно, антидронові сітки, які прикривають п'ятиповерхівки. Російські медіа написали, що таким способом начебто прикрили 35 будинків, а планують — 60.

У мережі опублікували два фото з Шебекіно, на яких можна роздивитись захист. На одному фото бачимо, як сітка тягнеться з п'ятого по перший поверх, закриваючи весь фасад будинку. Неможливо роздивитись, чим вона прикріплена на даху та на рівні землі. Неясно, як люди заходитимуть в під'їзд, але помітно, як на одній ділянці сітка дещо підгорнута.

Війна РФ — будинки з антидроновими сітками в Шебекіно Фото: Пепел

Друге фото показує ще один будинок, на якому росіяни намалювали мурал на військову тематику з дитиною у формі "льотчика". Зовнішній фасад прикритий сіткою з одного боку, а на частину, яка виходить на подвір'я, захисту не знайшлося.

Війна РФ — будинок із сіткою в Шебекіно Фото: Пепел

На Google Maps можна відшукати адресу будинку з муром в Шебекіно. Будинок розташований за 5 км від українського кордону, через який перейшли ЗС РФ у травні 2024 року та окупували місцевість до міста Вовчанськ Харківської області.

Війна РФ — де розташоване Шебекіно Бєлгородської області Фото: Google Maps

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков не писав у Telegram-каналі про ситуацію із сітками в Шебекіно. Російський чиновник звітував про вдале щоденне збиття дронів і закликав громадян виїжджати з прифронтових територій. Тим часом місцеві жителі у пабліках підтвердили, що сітки є, але обурюються, що їх мало і що це розкрадання коштів.

Війна РФ — коментарі жителів Шебекіно щодо антидронових сіток Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про інциденти в Шебекіно, які стались під час війни РФ. Наприклад, у травні 2024 року російська армія скинула на це місто чотири авіабомби. Зокрема, три ФАБ-500 виявили біля будинків на Ржевському шосе, а одну 250-кілограмову бомбу помітили на околиці населеного пункту. У червні того ж року у Шебекіно підірвалась важка вогнеметна система ТОС-1 "Солнцепек", повідомили росЗМІ. Згідно з даними російських журналістів, були загиблі, але влада визнала лише поранених.

Нагадуємо, 2 квітня міський голова Харкова повідомив про влучання російського дрона "Молния" у багатоповерхівку. Тоді ж військова адміністрація підтвердила масований наліт "Шахедів" ЗС РФ, які намагались влучити в одне й те саме місце.