У російському Шебекіно вибухнули боєприпаси системи "Солнцепек": є загиблі, — росЗМІ (відео)

За словами журналістів, унаслідок інциденту загинули щонайменше троє російських військовослужбовців. Причини події невідомі.

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13 червня в Шебекіно Бєлгородської області вибухнули боєприпаси до важкої вогнеметної системи "Солнцепек". Про це повідомило російське медіа ASTRA.

Зазначається, що внаслідок інциденту загинули щонайменше троє російських військовослужбовців. Причини події невідомі, але, за попередніми даними, вибух був "мимовільним".

Вибух у Шебекиному

Реакція офіційної влади

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у себе в Telegram підтвердив, що на околиці Шебекиного стався вибух. За його словами, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Територія була оточена.

Також Гладков повідомив про пошкодження 10 приватних домоволодінь і одного автомобіля.

Що таке "Солнцепек"

Система озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель і споруд об'ємним вибухом. Використовує некеровані реактивні снаряди в термобаричному і димозапалювальному спорядженнях.

Раніше повідомлялося, що вибух на Бєлгородщині був спричинений скиданням авіабомби.

Також 13 червня стало відомо, що системи Himars "накрили" ЗС РФ у Бєлгородській області. Атака проводилася двома ракетами. Унаслідок удару є загиблі російські військові, а також понівечена їхня автомобільна техніка.