"Все добре, подарунки полетіли": на Бєлгородщині росіяни скинули на себе авіабомбу (відео)

Інформацію про вибухи на околицях міста Шебекіно після опівночі підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Проте він так і не назвав причини вибуху.

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У передмісті російського Шебекіно у Бєлгородській області прогримів потужний вибух, після якого виникла велика пожежа. Місцеві пабліки припускають, що на місто скинули авіабомбу зі своїх же літаків.

"У Шебекіно прогримів потужний вибух. За попередніми даними, на місто впала російська авіабомба", — повідомив телеграм-канал "Пепел".

Мешканців передмістя Шебекіно попросили "до ранку утриматися від прогулянок".

Водночас російський провоєнний телеграм-канал "Ipr1" за кілька хвилин до вибухів написав: "Все добре. Подарунки полетіли".

"Не все добре. Є надзвичайна ситуація у Шебекіно", — повідомив цей же російський паблік вже після вибухів на Бєлгородщині.

Телеграм-канал Astra оприлюднив фото вибити вибуховою хвилею вікон у місті, яке надіслали місцеві мешканці.

"У жителів Шебекіно вибуховою хвилею вирвало віконні рами з прорізів і вибило скло", — йдеться у повідомленні.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков вже після опівночі заявив, що на околиці міста Шебекіно стався вибух.

"Причини події встановлюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Територія оточена, усі оперативні служби працюють на місці", — написав Гладков.

Він уточнив, що наразі відомо про пошкодження 10 приватних домоволодінь та одного автомобіля.

Нагадаємо, пізно увечері 13 червня у Москві спалахнула пожежа на території дослідно-конструкторського бюро "Сухого", яке займається розробкою авіатехніки для війни в Україні.

10 червня військовий експерт пояснив, чи зможуть українські керовані авіабомби бути успішнішими за російські фугасні авіабомби.