"Не залишилося живого місця": Оріхів на Запоріжжі зруйнований на 95%, — Федоров (відео)

Голова Запорізької ОВА показав безлюдні вулиці Оріхова. У місті щогодини лунають вибухи, які постійно чути то далеко, то зовсім близько.

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95% будинків у місті Оріхів Запорізької області зруйновані через постійні обстріли з боку Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

"Навідав наш Оріхів, зранений постійними ворожими атаками. На будинках не залишилось живого місця — 95% обстріляні ворогом. Вулиці безлюдні — люди ховаються навіть не від щоденних, а від щогодинних вибухів, які постійно чути то далеко, то зовсім близько", — написав Федоров.

Оріхів знаходиться зовсім близько до лінії фронту. З перших днів повномасштабного вторгнення місто під регулярними обстрілами окупаційних військ. Російська армія, зокрема, скидує на Оріхів керовані авіабомби.

До повномасштабного вторгнення в місті жило понад 13 тисяч людей. Нині ж, за словами начальника міської військової адміністрації Миколи Вініченка залишилося близько тисячі. Люди в Оріхові живуть без світла, води та газу. місті працює 8 пунктів незламності.

Російська армія перебуває за 15 кілометрів від Оріхова. Втім, обов'язкової евакуації з міста поки немає.

Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 19 лютого голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що російська армія посилила обстріли Запорізької області. Він зазначив, що раніше фіксували вдень 100-130 обстрілів території регіону. Однак за останні декілька днів ситуація змінилась — ворожі атаки почастішали.

19 лютого заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що найближчим часом ситуація на полі бою буде важкою не тільки на Авдіївському напрямку, а також на півдні та на півночі України.