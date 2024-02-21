"Не осталось живого места": Орехов на Запорожье разрушен на 95%, — Федоров (видео)

Председатель Запорожской ОГА показал безлюдные улицы Орехова. В городе каждый час раздаются взрывы, которые постоянно слышны то далеко, то совсем близко.

Related video

95% домов в городе Орехов Запорожской области разрушены из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

"Посетил наш Орехов, израненный постоянными вражескими атаками. На домах не осталось живого места — 95% обстреляны врагом. Улицы безлюдны — люди прячутся даже не от ежедневных, а от ежечасных взрывов, которые постоянно слышны то далеко, то совсем близко", — написал Федоров.

Орехов находится совсем близко к линии фронта. С первых дней полномасштабного вторжения город под регулярными обстрелами оккупационных войск. Российская армия, в частности, сбрасывает на Орехов управляемые авиабомбы.

До полномасштабного вторжения в городе жило более 13 тысяч человек. Сейчас же, по словам начальника городской военной администрации Николая Виниченко осталось около тысячи. Люди в Орехове живут без света, воды и газа. городе работает 8 пунктов несокрушимости.

Российская армия находится в 15 километрах от Орехова. Впрочем, обязательной эвакуации из города пока нет.

Фото: DeepStateMAP

Напомним, 19 февраля глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что российская армия усилила обстрелы Запорожской области. Он отметил, что ранее фиксировали днем 100-130 обстрелов территории региона. Однако за последние несколько дней ситуация изменилась — вражеские атаки участились.

19 февраля заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что в ближайшее время ситуация на поле боя будет тяжелой не только на Авдеевском направлении, а также на юге и на севере Украины.