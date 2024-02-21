"Не осталось живого места": Орехов на Запорожье разрушен на 95%, — Федоров (видео)
Председатель Запорожской ОГА показал безлюдные улицы Орехова. В городе каждый час раздаются взрывы, которые постоянно слышны то далеко, то совсем близко.
95% домов в городе Орехов Запорожской области разрушены из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
"Посетил наш Орехов, израненный постоянными вражескими атаками. На домах не осталось живого места — 95% обстреляны врагом. Улицы безлюдны — люди прячутся даже не от ежедневных, а от ежечасных взрывов, которые постоянно слышны то далеко, то совсем близко", — написал Федоров.
Орехов находится совсем близко к линии фронта. С первых дней полномасштабного вторжения город под регулярными обстрелами оккупационных войск. Российская армия, в частности, сбрасывает на Орехов управляемые авиабомбы.
До полномасштабного вторжения в городе жило более 13 тысяч человек. Сейчас же, по словам начальника городской военной администрации Николая Виниченко осталось около тысячи. Люди в Орехове живут без света, воды и газа. городе работает 8 пунктов несокрушимости.
Российская армия находится в 15 километрах от Орехова. Впрочем, обязательной эвакуации из города пока нет.
Напомним, 19 февраля глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что российская армия усилила обстрелы Запорожской области. Он отметил, что ранее фиксировали днем 100-130 обстрелов территории региона. Однако за последние несколько дней ситуация изменилась — вражеские атаки участились.
19 февраля заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что в ближайшее время ситуация на поле боя будет тяжелой не только на Авдеевском направлении, а также на юге и на севере Украины.