ВС РФ усиленно атакуют на Запорожье: на каких участках самые интенсивные бои, — ОВА (видео)

Российские оккупанты пытаются отбить позиции у ВСУ. Руководитель обладминистрации Иван Федоров рассказал, что количество вражеских обстрелов увеличилось в четыре раза.

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ВС РФ усилили обстрелы Запорожской области и активизировались на двух участках фронта. Об этом 19 февраля в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Он отметил, что ранее фиксировали днем 100-130 обстрелов территории региона. Однако за последние несколько дней ситуация изменилась — вражеские атаки участились.

За последние сутки ВС РФ совершили около 408 обстрелов. По словам Федорова, в основном речь идет об ударах из артиллерии. Кроме того, оккупанты активизировались на двух участках передовой.

"Особая интенсивность врага есть в районе Работино и Вербового. Действительно враг усиленно пытается атаковать позиции наших героических Вооруженных Сил", — отметил Федоров.

Он заверил, что ВСУ "четко реагируют" на атаки.

В то же время руководитель Запорожской ОВА рассказал, что на территориях, приближенных к линии соприкосновения, остаются мирные жители. По его словам, речь идет примерно о 600 семьях, то есть более трех тысяч человек.

"К сожалению, очень мало жителей желает эвакуироваться, хотя четко понимают угрозу и то, насколько опасно там находиться. Однако сегодня мы всячески предлагаем нашим жителям эвакуацию, но мало желающих", — добавил Федоров.

Комментарий Ивана Федорова (о ситуации в Запорожье — с 1:19)

Напомним, в Нацгвардии показали кадры боев в тылу российских войск. Защитникам, вероятно, удалось ликвидировать пятерых вражеских бойцов.

19 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ликвидации еще двух российских "птичек" — самолетов Су-34 и Су-35С.