Ликвидация в ближнем бою: в Нацгвардии показали жесткую боевую работу спецназа (видео)

Украинские разведчики подловили противника в лесополосе. В результате боестолкновения, предположительно, пять оккупантов были уничтожены.

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Бойцы Национальной гвардии Украины показали кадры боевой работы в тылу врага. В ночных условиях бойцы 12-ой бригады специального назначения "Азов" в открытом бою эффектно ликвидировали группу противника. Кадры опубликованы на странице полковника ВСУ Анатолия Штефана в сети X 19 февраля (видео 18+).

"Рейд в тыл врага. Группа разведки 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ показывает кадры ликвидации противника в ближнем бою", — говорится в комментарии, однако локация боестолкновения не указана.

На первых секундах видео показано продвижение группы противника в лесополосе. Затем украинский боец открывает огонь по противнику — можно заметить, что гвардейцы атакуют с разных направлений и зажимают противника, который безуспешно пытается отбиться, используя ручные гранаты.

В результате боя, предположительно, были ликвидированы пять человек личного состава ВС РФ.

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Напомним, 12 февраля стало известно, что в состав 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины вошел Отдельный отряд специального назначения "Любарт" ССО. Бойцы подразделения участвовали в освобождении Киевской области, в обороне Бахмута, а также в боях за Нескучное и Великую Новоселку.