"Азов" расширяется: в бригаду вошел элитный отряд ССО (видео)

В бригаде отметили, что Бойцы "Любарта" участвовали в освобождении Киевской области, а также в боях за Нескучное и Великую Новоселку, обороне Бахмута, форсировали Днепр и воевали на Запорожском направлении.

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Отдельный отряд специального назначения "Любарт" ССО вошел в состав 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе бригады "Азов".

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Как сообщается, это новое подразделение было сформировано на базе ветеранов полка "Азов" в ответ на обострение ситуации после начала широкомасштабной агрессии России. Подразделение присоединяется к бригаде "Азов" как пятый батальон специального назначения.

"Бойцы "Любарта" участвовали в освобождении Киевщины, боях за Нескучное и Великую Новоселку, обороняли Бахмут, форсировали Днепр на Херсонщине и сражались на Запорожском направлении", — говорится в сообщении "Азова".

Что известно об отряде "Любарт"

ОЗСП "Любарт" — это военное формирование, включающее в себя в основном жителей Волыни, добровольцев, ветеранов боевых действий на востоке Украины, а также членов полка "Азов", "ультрас" и активистов из организаций "Национальный Корпус", "Национальные дружины" и "Centuria".Подразделение было создано в Луцке с усилением боевых действий.

Напомним, 8 февраля стало известно, что полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, в котором спецназовцы ранее отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють", будет расформирован. Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич заявил, что те правоохранители, которые откажутся от вступления в штурмовую бригаду, будут "уволены с вручением повесток".

Ранее, 4 февраля, бывший народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал видео, на котором сотрудники спецподразделений Нацполиции отказываются переходить в объединенную штурмовую бригаду "Лють".