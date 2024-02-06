Часть батальона "Волки Да Винчи" вышла из ДУК ПС и получила нового командира: что происходит

Часть легендарного батальона "Волки Да Винчи" перешла в состав новой бригады под руководством Сергея Филимонова. При этом старый батальон продолжит носить имя павшего героя Дмитрия Коцюбайло.

Related video

В сети возникло недопонимание вокруг батальона "Волки Да Винчи". Сергей Филимонов заявил о своем назначении командиром батальона, однако оказалось, что он возглавил группу бойцов, которая воевала вместе с Дмитрием Коцюбайло с 2014-го года и перешла в состав новой бригады. При этом руководителем 67-й ОМБр "ДУК", в состав которой ранее входил батальон, остался майор Юрий Капустяк. Фокус разобрался в нюансах перехода бойцов в другой батальон.

Новым командиром части этого батальона, которая вышла из состава 67-й отдельной механизированной бригады "ДУК", стал Сергей Филимонов. Этот шаг сопровождался уходом из состава бригады нескольких других членов, включая Алину Михайлову и ряд бойцов, а также роту "Гонор".

"С начала полномасштабного вторжения, мы с друзьями создали боевое подразделение "Гонор", которое защищало Киевщину. А после этого в составе роты присоединились к батальону "Волки Да Винчи". В составе батальона прошли большой путь, бои за Харьковщину, Донецкую область, Луганщину". И с сегодняшнего дня я вступаю в должность командир батальона "Волки Да Винчи", — рассказывает Филимонов.

Куда ушли "Волки Да Винчи"

Украинская защитница Алина Михайлова, невеста покойного Дмитрия Коцюбайло, сообщила, что батальон "Волки Да Винчи" объявил назначение нового командира и теперь он в составе 59-й отдельной мотопехотной бригада имени Якова Гандзюка. При этом название "Волки Да Винчи" будет носить батальон Филимонова.

"Также хочу прокомментировать вопрос названия, о котором вы могли читать в сообщениях наших собратьев. Батальон под руководством Сергея Филимонова будет носить название "Волки Да Винчи" (1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС в ФБ) — это совместное решение всех членов батальона. Мы теперь являемся частью 59-й бригады. Большинство бойцов, воевавших с Дмитрием Коцюбайло с начала 2014-го года, перешли с нами в 59-ю бригаду. Причины перехода обсуждать не буду — это чисто военное дело", — пояснила Михайлова.

Реакция 67-й ОМБр "ДУК" и 1-й ОШБ

В связи с появлением в СМИ информации о том, что командиром "Волков Да Винчи" стал Сергей Филимонов, в 1-м ОШБ в составе 67-й ОМБр "ДУК" сообщили, что после гибели командира Дмитрия Коцюбайло батальон неизменно возглавляет майор Юрий Капустяк.

"Во избежание недоразумений командование ДУК ПС сообщает, что недавно Алина Михайлова, Сергей Филимонов, рота "Гонор" и отдельные группы бойцов 1-го ОШБ покинули ряды 67-й ОМБр "ДУК" и осуществили перевод в другую бригаду. Поэтому ни бойцами ДУК ПС, ни военнослужащими 67-й ОМБр "ДУК" упомянутые лица не являются", — говорится в сообщении.

Пресс-служба 1-го ОШБ также отметила, что Юрий Капустяк имеет профессиональный опыт военной службы и активно участвовал в боевых действиях во время Антитеррористической операции на востоке Украины, а также в Операции объединенных сил в Луганской и Донецкой областях с 2017 года. Его храбрость и мужество проявились в сражениях в районах Попасной, Зайцево и Шумов. За свои подвиги он был удостоен звания Народного героя Украины и награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Юрий Капустяк и Дмитрий Коцюбайло

Что известно о батальоне "Волки Да Винчи"

С момента Революции Достоинства и начала вооруженной агрессии России против Украины Добровольческий Украинский Корпус "Правый сектор" (ДУК ПС) выполнял задачи по защите украинского суверенитета. Структуры корпуса, интегрированные в Вооруженные силы Украины с началом полномасштабной войны, работают совместно для эффективного противодействия агрессии России.

5 апреля 2022 года в пункте дислокации Корпуса совместно с командованием Вооруженных Сил Украины был создан 7-й Центр специальных действий ССО "ДУК". В его структуру вошли батальоны "Правого сектора":

1-й отдельный штурмовой батальон под руководством Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). 2-й отдельный стрелковый батальон под командованием Тараса Бобанича (Хаммера). 3-й и 4-й отдельные стрелковые батальоны под руководством других командиров. Рота "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" под командованием Филимонова.

Осенью 2022 года 7-й ЦСПД ССО "ДУК" был переформирован в 67-ю отдельную механизированную бригаду "ДУК", включив в себя существующие и новообразованные подразделения. С того момента все подразделения "Правого сектора" входят в состав 67-й ОМБр "ДУК" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Вне структур 67-й ОМБр "ДУК" подразделений "Правого сектора" не существует, как заявлено в сообщении 67-й ОМБр "ДУК".

Напомним, Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло погиб 7 марта в возрасте 27 лет. На прощание с ним в центре Киева собрались сотни людей и пришел президент Владимир Зеленский. Дмитрий Коцюбайло погиб на руках у своей невесты. Он получил тяжелое ранение в шею в боях под Бахмутом.