ВСУ отбили штурм ВС РФ на Запорожском направлении: командование опубликовало кадры

По данным Сухопутных войск, россияне после неудачного наступления попытались повторить штурм украинских позиций и вновь понесли большие потери.

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Бойцы Вооруженных сил Украины успешно сорвали наступление военных армии РФ под Запорожьем. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Запорожское направление. Наступление врага сорвано. Личный состав убегает. Техника уничтожена", — говорится в сообщении.

Также военные добавили, что ночью оккупанты пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций, но все действия врага — неудачные.

"Техника уничтожена. Личный состав — добит", — заявили бойцы.

Видео данного боя опубликовал украинский журналист и полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Twitter.

Он подчеркнул, что наступление россиян было успешно сорвано.

Отметим, что после завершения боев за Авдеевку Донецкой области российским оккупантам нужно принимать решение куда перебрасывать основные силы дальше. Противник может попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске Харьковской области, Часовом Яру в Донецкой области или Работино в Запорожской области.

Напомним, что Силы обороны Украины смогли вернуть свои позиции в районе села Ивановское в Донецкой области. Также они отбросили оккупантов на определенное расстояние от населенного пункта.

А 15 февраля командование ОСГВ "Таврия" сообщило, что отдельные подразделения Сил обороны Украины в районе Авдеевки начали кое-где отходить на более выгодные рубежи.

10 февраля обозреватель издания Bild Юлиан Репке сообщал, что ВС РФ вошли в Новомихайловку Донецкой области и уже заняли до 15% села. По его мнению, ситуация в Новомихайловке становится критической для украинской армии. Российские оккупанты наступают на северном и южном флангах, а также в центре небольшого села.