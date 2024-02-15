Силы обороны отбили позиции у россиян под Ивановским на Бахмутском направлении, — бойцы ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины отбили 4 атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

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Силы обороны Украины смогли вернуть свои позиции в районе села Ивановское в Донецкой области. Также они отбросили оккупантов на определенное расстояние от населенного пункта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов.

"Ночью противник протиснулся к первым домам Ивановского, утром ребята вернули позиции под контроль и немножко отбросили п**оров назад. Пока тихо, прилетело 2 КАБа, готовимся к ночным накатам", — говорится в сообщении.

Ранее другой украинский защитник в телеграм-канале "Бахмутский Демон" сообщил, что бойцы держат Ивановское изо всех сил.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 15 февраля сообщалось, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины отбили 4 атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

Напомним, что 15 февраля командование ОСУВ "Таврия" сообщило, что отдельные подразделения Сил обороны Украины в районе Авдеевки начали кое-где отходить на более выгодные рубежи.

14 февраля сообщалось, что 3-я отдельная штурмовая бригада 15 февраля подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.