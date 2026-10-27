Без этого "Искандеры" не летают: зачем ВСУ систематически уничтожают каучуковые заводы в РФ

Удары украинских беспилотников по российским предприятиям, производящим каучук, направлены на то, чтобы подорвать химическую базу вражеского ракетного производства.

Полимеры, производимые на этих объектах, являются крайне важным компонентом для изготовления твёрдого ракетного топлива, используемого в российских баллистических ракетах "Искандер-М", сообщает украинская оборонная компания Fire Point.

Украина наносит удары по российским заводам по производству каучука, поскольку он необходим для "Искандеров" Фото: Fire Point

"Казалось бы, при чем здесь каучук? Неужели мы решили оставить россиян без автомобильных шин? На самом деле всё гораздо интереснее: каучуковая промышленность производит, в частности, полимеры, которые используются в твёрдом ракетном топливе", — говорится в сообщении Fire Point.

В частности, под прицелом дронов оказались такие предприятия, как "Воронежсинтезкаучук", "Омский каучук" и "Тольяттикаучук".

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Украина наносит удары по заводам по производству каучука в РФ Фото: Fire Point

Поскольку заменить такой компонент невозможно без длительных испытаний и разработки новых химических рецептур, это создает серьезные трудности для российского оборонно-промышленного комплекса.

В целом, по состоянию на 25 октября, из примерно 10 крупных предприятий этой отрасли в России шесть подверглись 11 успешным атакам. Чаще всего атаки наносились по "Тольяттикаучуку" (не менее четырёх раз) и Стерлитамацкому нефтехимическому заводу (три раза).

6 каучуковых заводов в РФ пострадали от ударов Украины Фото: Fire Point

Напомним, в Fire Point объяснили, зачем украинские дроны покрывают салом.

Кроме того, "Новая почта" реализовала проект частной противовоздушной обороны и уже имеет на своем счету сбитые российские ударные беспилотники типа Shahed.