"Отвратительный идиот": Трамп набросился на актера Роберта Де Ниро — что его разозлило

Президент США Дональд Трамп в очередной раз резко раскритиковал 83-летнего актёра Роберта Де Ниро, назвав его "идиотом", у которого "что-то не так". Политик не стеснялся в выражениях, говоря о звезде с мировым именем во время обсуждения возможных налоговых льгот для Голливуда.

Во время своего выступления в пятницу, 30 октября, Трамп заявил, что его бывшее реалити-шоу "The Apprentice" в ходе предвыборной кампании во Флориде превзошло даже церемонию вручения премии "Оскар". По словам политика, теперь одно из главных событий в мире кино "отстойное", пишет издание The New York Post.

"Моё шоу превзошло то, что когда-то было великолепным шоу, — церемонию вручения премии „Оскар“… Теперь это звездное событие "отстойное", потому что люди встают и ругаются в адрес вашего любимого президента", — заявил Дональд Трамп.

Продолжая свою речь, глава Белого дома почему-то вспомнил о Роберте Де Ниро. Вероятно, президент до сих пор обижен на актера из-за его речи "F–k Trump" на церемонии вручения премии "Тони" в 2018 году, считают американские СМИ.

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"Кстати, а Роберт Де Ниро — идиот? Он идиот… Нет, с ним что-то не так. Раньше он мне даже нравился или что-то в этом роде, но теперь я даже смотреть на него не могу. Он какой-то отвратительный", — заявил Дональд Трамп.

Де Ниро известен своей резкой публичной критикой Трампа Фото: скриншот

Что вызвало гнев Трампа

Хотя президент США не объяснил, чем именно было вызвано его новое нападение на голливудского актёра, СМИ предполагают, что причина кроется в политической позиции Де Ниро. По данным СМИ, накануне ноябрьских выборов в США на прошлой неделе, во вторник, актер проводил мероприятия в поддержку Демократической партии.

Агитация велась, в частности, посредством электронного письма о "классе Трампа/Эпштейна". В нём действующего главу Белого дома связывали с покойным бизнесменом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми.

Спор между Трампом и Де Ниро длится уже много лет

Стоит напомнить, что спор между Трампом и Де Ниро длится уже много лет, периодически обостряясь новыми скандалами. В сентябре этого года он опубликовал в Truth Social сгенерированную фотографию актёра, создающую впечатление, будто тот поддерживает политика, писало издание The Independent.

"Даже этот недоумок начинает это понимать", — подписал снимок Трамп.

Трамп создал ИИ-фото с Робертом Де Ниро Фото: Скрін

Незадолго до этого Де Ниро в интервью USA Today подверг критике администрацию Трампа. В частности, он говорил о том, что политика главы Белого дома способна разрушить не только США, "но и другие части мира".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Трамп раскритиковал тех, кто призывал ввести санкции против России, назвав их "дураками";

на днях президент США набросился на репортера, который поинтересовался состоянием его здоровья.

Кроме того, недавно Трамп обозвал Барака Обаму "дураком" за то, что тот высмеял ремонт Белого дома.