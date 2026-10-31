"Огидний ідіот": Трамп накинувся на актора Роберта Де Ніро — що його розлютило

Президент США Дональд Трамп вкотре різко розкритикував 83-річного актора Роберта Де Ніро, назвавши його "ідіотом", в якого "щось не так". Політик не добирав слів, говорячи про зірку зі світовим іменем під час обговорення можливих податкових пільг для Голлівуду.

Під час свого виступу у п'ятницю, 30 жовтня, Трамп заявив, що його колишнє реаліті-шоу The Apprentice під час передвиборчого процесу у Флориді перевершило навіть церемонію вручення премії "Оскар". За словами політика, тепер одна з головних подій у світі кіно "відстійна", пише видання The New York Post.

"Моє шоу перевершило те, що колись було чудовим шоу, — церемонію вручення премії "Оскар"… Тепер ця зіркова подія "відстійна", бо люди встають і лаються на адресу вашого улюбленого президента", — заявив Дональд Трамп.

Продовжуючи свою промову, глава Білого дому чомусь пригадав про Роберта Де Ніро. Ймовірно, президент досі ображений на актора через його промову "F–k Trump" на церемонії вручення премії "Тоні" у 2018 році, вважають американські ЗМІ.

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"До речі, а Роберт Де Ніро — ідіот? Він ідіот… Ні, з ним щось не так. Раніше він мені навіть подобався чи щось таке, але тепер я навіть дивитися на нього не можу. Він якийсь огидний", — оголосив Дональд Трамп.

Де Ніро відомий публічною різкою критикою Трампа Фото: скриншот

Що спричинило гнів Трампа

Хоча президент США не пояснив, чим саме був спричинений його новий напад на голлівудського актора, ЗМІ припускають, що причина криється у політичній позиції Де Ніро. За даними медіа, напередодні листопадових виборів у США минулого тижня, у вівторок, актор здійснював діяльність на підтримку демократичної партії.

Агітація відбулася зокрема через електронний лист про "клас Трампа/Епштейна". У ньому чинного главу Білого дому пов'язували з покійним бізнесменом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували у торгівлі людьми.

Сварка між Трампом і Де Ніро триває багато років

Варто нагадати, що суперечка між Трампом і Де Ніро триває вже багато років, періодично вибухаючи новими скандалами. У вересні цього року поширив у Truth Social згенеровану фотографію актора, яке створює враження, ніби той підтримує політика, писало видання The Independent.

"Навіть цей недоумок починає це розуміти", — підписав кадр Трамп.

Трамп генерував ШІ-фото з Робертом Де Ніро Фото: Скрін

Незадовго до цього Де Ніро в інтерв'ю USA Today критикував адміністрацію Трампа. Він зокрема казав про те, що політика глави Білого дому здатна знищити не лише США, "а й інші частини світу".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Трамп розкритикував тих, хто закликав запровадити санкції проти Росії, обізвавши їх "дурними";

днями президент США накинувся на репортера, який поцікавився станом його здоров'я.

Також нещодавно Трамп обізвав Барака Обаму "дурним" за те, що той висміяв ремонт Білого дому.