До 170 тысяч гривен: какие штрафы предлагают ввести за прослушивание русскоязычной музыки, — Ивановская

В Украине готовят полный запрет на русскоязычный культурный контент. Штрафы за прослушивание музыки на русском языке в общественных местах могут достигать 170 тысяч гривен.

Один из депутатов выступил с предложением внести поправки в действующее законодательство, в частности в статью 15 "Закона о культуре", и распространить ограничения в отношении русскоязычного контента в публичном пространстве, в том числе в заведениях общественного питания. Об этом в комментарии Telegram-каналу "Труха" рассказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

"Здесь главное — русскоязычный контент, исполнителями или авторами которого являются граждане Украины", — подчеркнула Ивановская.

По словам языкового омбудсмена, одной из причин стали многочисленные жалобы, которые она получала в течение года от граждан. В частности, они жаловались на выступления на русском языке, например, в клубах Днепра и Одессы, что вызывало возмущение у людей, которые ассоциируют русский язык с государством-агрессором.

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В случае принятия этой поправки будет предусмотрено, что граждане Украины могут создавать свои культурные произведения на любом языке. Однако в общественных местах воспроизведение и распространение такого контента будет запрещено.

Какими будут штрафы

Ивановская также рассказала, что группа народных депутатов предложила внести изменения в статью 30 "Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно поправкам, в случае повторного и неоднократного нарушения законодательства, в частности юридическим лицом (например, заведением общественного питания), будет налагаться штраф.

"За первое нарушение именно этой 15-й статьи, если она будет принята, будет налагаться первое — предупреждение, второе — штраф в размере от 800 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан", — отметила омбудсмен.

Если же в течение года закон будет нарушен повторно, предлагается налагать штраф в размере от 1200 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"В частном пространстве, скажем, в квартире или в машине, человек может удовлетворить свою культурную потребность в любом контенте на любом языке, кроме государственного", — подчеркнула Ивановская.

Напомним, ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предлагает за первое нарушение, связанное с прослушиванием русскоязычной музыки, налагать штраф в размере от 8 500 до 17 000 гривен. В законопроекте также говорится, что за повторное нарушение в течение года штраф может составить от 17 000 до 85 000 гривен, а за третье и каждое последующее — от 85 000 до 170 000 гривен.

Кроме того, недавно Ивановская в программе "Рандеву" выразила озабоченность по поводу влияния русского языка на украинцев.

В интервью изданию LB.ua языковой омбудсмен заявила, что штрафы за использование негосударственного языка в Украине могут вырасти до 110 тысяч.