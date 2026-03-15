Вирусный, наглый язык силы: омбудсмен предостерегает о влиянии русского на украинцев (видео)

Русский язык равен наглости и превосходству. Он является языком силы и удивительно вирусный, считает языковой омбудсмен Елена Ивановская.

Нейролингвисты, которые изучают взаимосвязь между языком и нейрологическими процессами в мозге, должны исследовать саму структуру и специфику русского языка. Об этом в программе "Рандеву" рассказала языковой омбудсмен Елена Ивановская.

Она отметила, что украинцы на самом деле легко усваивают русский из-за его вирусности и определения с позиции силы. Скажем, украиноязычные дети во Львове при общении с русскоязычными сверстниками начинают разговаривать на русском, а не наоборот.

"Они себя позиционируют с языком силы", — отметила уполномоченная по защите государственного языка, добавив, что остальные, как правило, подчиняются такому развитию событий.

Русский язык имеет вертикальную структуру с приказным, директивным синтаксисом, а украинский построен горизонтально, на взаимодействии, что также имеет большое значение, подчеркнула Елена Ивановская.

Ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская критиковала родителей, которые общаются с детьми на русском, включают русскоязычные мультфильмы и читают русскоязычные книги.

Напомним, что министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что русский язык используется против Украины как инструмент влияния. По его словам, система образования должна создать среду, в которой граждане, подвергшиеся русификации, смогут вернуться к украинскому языку.