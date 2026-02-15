Выборы, русский язык и прилеты ракет: министр образования Лисовой сделал жесткое заявление

Русский язык используют против Украины как оружие. Именно русскоязычность украинцев стала поводом для агрессии, подчеркнул министр образования.

Образование должно быть средой, которая помогает обрусевшим украинским гражданам вернуться к своему языку. Об этом в программе "Рандеву" заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Он отметил, что некоторые граждане не видят общего между русским языком и ударами ВС РФ, что указывает на состояние просвещения.

"Если у людей не коррелируется прилет ракеты с русским языком, то у него есть определенные проблемы с причинно-следственными связями. И это вопрос образования", — признал Оксен Лисовой.

Кроме того, он отметил, что собственно это является вопросом образования и ответственности самих педагогов и чиновников органов местного самоуправления, которые назначают директоров школ.

Відео дня

"И это вопрос ответственности граждан за то, какие органы местного самоуправления они выбирают", — подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что украинцы возмущаются русскоязычному преподавателю в учебном заведении, но не проводят параллель между избранием представителей общины в местные советы и кого, собственно, те назначают впоследствии.

"И это тоже проблема с причинно-следственными связями", — констатировал Оксен Лисовой.

Напомним, блогер Анастасия Скальницкая рассказывала, что ее дочь Милана сталкивалась с буллингом в школе из-за того, что переходит на русский. По ее словам, девушка понимает украинский, но в стрессовых ситуациях говорит на русском.

Также Фокус писал, что учительница географии Черновицкого лицея №5 рассказывала свой материал на уроке на русском языке, на что ученики отреагировали, что не понимают ее. Преподавательница после этого назвала одного из школьников "скотиной".