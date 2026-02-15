Вибори, російська мова та прильоти ракет: міністр освіти Лісовий зробив жорстку заяву

Російську мову використовують проти України як зброю. Саме російськомовність українців стало приводом для агресії, наголосив міністр освіти.

Освіта має бути середовищем, яке допомагає зросійщеним українським громадянам повернутися до своєї мови. Про це у програмі "Рандеву" заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Він зазначив, що деякі громадяни не бачать спільного між російської мовою та ударами ЗС РФ, що показує на стан просвіти.

"Якщо у людей не корелюється прильот ракети з російською мовою, то в неї є певні проблеми з причинно-наслідковими зв'язками. І це питання освіти", — визнав Оксен Лісовий.

Окрім того він зазначив, що власне це є питанням освіти та відповідальності самих освітян та чиновників органів місцевого самоврядування, які призначають директорів шкіл.

"І це питання відповідальності громадян за те, які органи місцевого самоврядування вони обирають", — наголосив міністр.

Він підкреслив, що українці обурюються російськомовному викладачу в закладі освіти, але не проводять паралель між обранням представників громади до місцевих рад і кого, власне, ті призначають згодом.

"І це теж проблема з причинно-наслідковими зв'язками", — констатував Оксен Лісовий.

Нагадаємо, блогерка Анастасія Скальницька розповідала, що її донька Мілана стикалася з булінгом у школі через те, що переходить на російську. За її словами, дівчина розуміє українську, але в стресових ситуаціях говорить російською.

Також Фокус писав, що вчителька географії Чернівецького ліцею №5 розповідала свій матеріал на уроці російською мовою, на що учні відреагували, що не розуміють її. Викладачка натомість назвала одного зі школярів "скотиною".