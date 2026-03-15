Вірусна, нахабна мова сили: омбудсменка застерігає щодо впливу російської на українців (відео)

Російська мова дорівнює нахабству та зверхності. Вона є мовою сили та напрочуд вірусна, вважає мовна омбудсменка Олена Івановська.

Нейролінгвісти, які вивчають взаємозв'язок між мовою та нейрологічними процесами в мозку, мають дослідити саму структуру та специфіку російської мови. Про це в програмі "Рандеву" розповіла мовна омбудсменка Олена Івановська.

Вона зауважила, що українці насправді легко засвоюють російську через її вірусність та визначення з позиції сили. Скажімо, україномовні діти у Львові при спілкуванні з російськомовними однолітками починають розмовляти російською, а не навпаки.

"Вони себе позиціонують з мовою сили", — зазначила уповноважена з захисту державної мови, додавши, що решта, як правило, підкорюються такому розвитку подій.

Російська мова має вертикальну структуру з наказовим, директивним синтаксисом, а українська побудована горизонтально, на взаємодії, що також має велике значення, наголосила Олена Івановська.

Раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська критикувала батьків, які спілкуються з дітьми російською, вмикають російськомовні мультфільми та читають російськомовні книжки.

Нагадаємо, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що російська мова використовується проти України як інструмент впливу. За його словами, система освіти має створити середовище, у якому громадяни, що зазнали зросійщення, зможуть повернутися до української мови.