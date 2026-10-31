До 170 тисяч гривень: які пропонують ввести штрафи за прослуховування російськомовної музики, — Івановська

В Україні готують повну заборону російськомовного культурного контенту. Штрафи за прослуховування музики російською мовою у публічних місцях можуть сягати 170 тисяч гривень.

Один із депутатів вніс пропозицію про те, щоб внести поправки до чинного законодавства, зокрема до статті 15 "Закону про культуру", і поширити обмеження щодо російськомовного контенту в публічному просторі, зокрема у місцях громадського харчування. Про це у коментарі Telegram-каналу "Труха" розповіла уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

"Тут головне російськомовний контент, виконавцями або авторами якого є громадяни України", — підкреслила Івановська.

За словами мовної омбудсманки, однією із причин стали численні скарги, які вона отримувала упродовж року від громадян. Вони зокрема скаржилися на російськомовні виступи, наприклад, у клубах Дніпра та Одеси, що викликало у людей, які асоціюють російську мову з державою-агресоркою, обурення.

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В разі ухвалення цієї поправки буде передбачено, що громадяни України можуть створити свій культурний продукт будь-якою мовою. Проте у публічних місцях відтворювати та поширювати такий контент буде заборонено.

Якими будуть штрафи

Івановська також розповіла, що група нардепів запропонувала зміни до статті 30 "Закону про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідно до правок, у разі повторного і неодноразово порушення законодавства, зокрема юридичною особою (наприклад, закладом громадського харчування), буде накладатися штраф.

"За перше порушення оцієї саме 15 статті, якщо вона буде ухвалена, накладатиметься перше — попередження, друге — штраф у розмірі від 800 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян", — зазначила омбудсманка.

Якщо ж протягом року закон буде порушено повторно, штраф пропонується накладати у розмірі від 1200 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

"У приватному просторі, скажімо, у квартирі чи машині, людина може задовольнити свій культурний запит на будь-який контент будь-якою іншою мовою, аніж державна", — підкреслила Івановська.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує за перше порушення щодо прослуховування російськомовної музики штрафувати на суму від 8 500 до 17 000 гривень. У законопроєкті йдеться також, що за повторне порушення протягом року штраф може становити від 17 000 до 85 000 гривень, а за третє і кожне наступне — від 85 000 до 170 000 гривень.

Також нещодавно Івановська в програмі "Рандеву" застерегла щодо впливу російської мови на українців.

В інтерв'ю медіа LB.ua мовна омбудсманка заявляла, що штрафи за недержавну мову в Україні можуть зрости до 110 тисяч.