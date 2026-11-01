Пережила 2014 год и штурмы: РФ уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске, — горсовет

Поздно вечером 31 октября россияне нанесли очередной авиаудар по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки было разрушено здание городского исполнительного комитета.

В результате удара в здании были разбиты окна и повреждены стены, а также выгорели помещения. Об этом поздно вечером в субботу сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Чиновник отметил, что здание горисполкома в Краматорске играло значительную роль в жизни города и его истории. В частности, оно пережило события 2014 года — штурмы, захват, а затем освобождение. Однако не смогла пережить российский удар в 2026 году.

"Площадь Мира, исполком. Можно по-разному относиться к чиновникам и управленцам, но в этом и заключается наша свобода и идентичность. Здание пережило орков в четырнадцатом. Штурмы. Шины. Освобождение", — отметил Гончаренко.

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Чиновник подчеркнул, что россияне могут разрушить здания, выжечь землю и украсть воспоминания, однако не способны уничтожить право украинцев на будущее.

"Здесь была история, дух машиностроения, революции, жизнь города и его планы. Фундамент украинского Краматорска", — подчеркнул председатель Краматорской городской администрации.

Ранее в Донецкой областной прокуратуре сообщили, что в результате российских атак на Краматорск и Славянск 31 октября ранения получили как минимум 6 человек. В населенных пунктах были повреждены 15 домовладений и один автомобиль.

Стоит напомнить, что бои за Краматорск разгорелись в апреле 2014 года. Тогда боевики так называемой "ДНР" захватили город, ворвавшись в здание горисполкома и вывесив самопровозглашённый флаг непризнанной республики. В конце концов, 5 июля, в результате поражения в боях за Славянск, боевики "ДНР" покинули Краматорск.

Напомним, что 31 октября более 200 тысяч абонентов в Днепропетровской области остались без света из-за атак РФ.

Кроме того, жителей Херсона предупредили об опасности после завершения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках.