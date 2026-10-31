"Будьте особенно осторожны": жителей Херсона предупредили о грядущей опасности

Украинские официальные лица заявили об успешной эвакуации людей из Олешек и завершении гуманитарной миссии. Режим тишины еще продолжается.

Несмотря на то, что режим тишины должен длиться до 22:59 1 ноября, жителей Херсона уже предупреждают о грядущей опасности. По словам заместителя главы Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, в российском информационном пространстве появляются сообщения и заявления, свидетельствующие о подготовке почвы для возможных провокаций.

Не исключено, что враг может использовать подобные поводы для нарушения режима прекращения огня.

"Даже при прекращении огня угроза российских атак остается. Поэтому призываю жителей Херсонской общины завтра, 1 ноября, быть особенно бдительными и осторожными", — обратился чиновник.

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Он просит жителей города избегать мест массового скопления людей.

"Воздерживайтесь от посещения "красных зон" и районов с повышенными рисками. Не игнорируйте сообщения о воздушной опасности и угрозе атак беспилотников. Без необходимости не оставляйте безопасных мест. Прошу ответственно отнестись к собственной безопасности, не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации", — заявили в Херсонской ГВА.

В свою очередь вражеская пропаганда уже обвинила ВСУ в нарушении перемирия, заявив о якобы атаке дрона на автомобиль с гражданскими на выезде из Олешек и двух пострадавших.

В Украине эту информацию назвали фейком.

Напомним, эвакуированные из оккупированных Олешек граждане Украины пересекли государственную границу со стороны Беларуси.

Также сообщалось, что Мелания Трамп, которая координировала операцию, заявила о желании расширить гуманитарную миссию за пределы Олешек.