"Будьте особливо обережні": мешканців Херсона попередили про прийдешню небезпеку

Українські офіційні особи заявили про успішну евакуацію людей з Олешок та завершення гуманітарної місії. Режим тиші ще триває.

Незважаючи на те, що режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада, мешканців Херсона вже попереджають про прийдешню небезпеку. За словами заступника голови Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, у російському інформаційному просторі з’являються повідомлення та заяви, що свідчать про підготовку ґрунту для можливих провокацій.

Не виключено, що ворог може скористатися подібними приводами для порушення режиму припинення вогню.

"Навіть після припинення вогню загроза російських атак залишається. Тому закликаю мешканців Херсонської громади завтра, 1 листопада, бути особливо пильними та обережними", — звернувся чиновник.

Видео дня

Він просить мешканців міста уникати місць масового скупчення людей.

"Утримуйтеся від відвідування "червоних зон" та районів із підвищеним ризиком. Не ігноруйте повідомлення про повітряну небезпеку та загрозу атак безпілотників. Без необхідності не залишайте безпечних місць. Прошу відповідально поставитися до власної безпеки, не піддаватися паніці та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", — заявили в Херсонській МВА.

У свою чергу ворожа пропаганда вже звинуватила ЗСУ у порушенні перемир’я, заявивши про нібито атаку дрона на автомобіль із цивільними на виїзді з Олешок та про двох постраждалих.

В Україні цю інформацію назвали фейком.

Нагадаємо, що громадяни України, евакуйовані з окупованих Олешок, перетнули державний кордон з боку Білорусі.

Також повідомлялося, що Меланія Трамп, яка координувала операцію, заявила про бажання розширити гуманітарну місію за межі Олешок.