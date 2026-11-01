Пережила 2014-й і штурми: РФ знищила центральну будівлю української державності у Краматорську, — міська рада

Пізно ввечері 31 жовтня росіяни здійснили черговий авіаційний удар по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки було знищено будівлю міського виконавчого комітету.

Після удару у будівлі потрощені вікна та стіни, а також вигоріли приміщення. Про це пізно ввечері суботи повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Чиновник зауважив, що будівля міськвиконкому у Краматорську відігравала значну роль у житті міста і його історії. Вона зокрема пережила події 2014-го року — штурми, захоплення, а потім звільнення. Проте не змогла пережити російського удару у 2026-му.

"Площа Миру, виконком. Можна по-різному відноситись до чиновників та управлінців, але в цьому і є наша свобода та ідентичність. Будівля пережила орків у чотирнадцятому. Штурми. Шини. Звільнення", — зазначив Гончаренко.

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Чиновник наголосив, що росіяни можуть знищити будівлі, випалити землю і вкрасти спогади, проте не здатні знищити право українців на майбутнє.

"Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська", — наголосив голова Краматорської МВА.

Перед цим у Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок російських атак на Краматорськ та Слов'янськ 31 жовтня щонайменше 6 людей зазнали поранень. У населених пунктах було пошкоджено 15 домоволодінь та автівку.

Варто нагадати, що бої за Краматорськ спалахнули у квітні 2014 року. Тоді бойовики так званої "ДНР" захопили місто, зайшовши у будівлі міськвиконкому та вивісивши самопроголошений прапор невизнаної республіки. Зрештою 5 липня, у результаті поразки у боях за Слов'янськ, бойовики "ДНР" покинули Краматорськ.

Нагадаємо, 31 жовтня понад 200 тисяч абонентів на Дніпропетровщині залишилися без світла через атаки РФ.

Також мешканців Херсона попередили про небезпеку після завершення гуманітарної місії в окупованих Олешках.