Женщина 16 лет не ходила на работу, но получала зарплату и занималась дайвингом

В Германии преподавательница 16 лет подряд находилась на больничном и получала официальную зарплату, но в это время занималась дайвингом.

Речь идет о 62-летней преподавательнице профессионального колледжа в городе Везель, сообщает Lad Bible.

Ей предъявлено обвинение в мошенничестве со стороны её колледжа на сумму почти 250 000 евро.

Женщина работает в учебном заведении с 2003 года. Однако в 2009 году она оформила больничный и больше не выходила на работу. На протяжении всех этих лет она предоставляла поддельные медицинские справки и продолжала получать полную зарплату.

Как сообщает Bild, 62-летняя учительница перестала ходить на работу в профессионально-технический колледж бизнеса в Везеле, сославшись на проблемы с психическим здоровьем.

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В 2015 году в школе появился новый директор, который даже никогда не слышал о ней. После этого начали разбираться в её делах и провели аудит.

Уже в 2024 году в её доме провели обыск после того, как новое руководство провело аудит и выяснило, почему у них на работе числилась учительница, которая не работала полтора десятилетия.

Внимание следователей привлекла информация о том, что женщина, которая якобы не могла работать по состоянию здоровья, занималась дайвингом.

Ей предложили пройти медицинское обследование, но учительница подала юридическое возражение, хотя суд постановил, что она должна его пройти.

Кроме того, её подозревают в подделке двух справок о пригодности к занятиям дайвингом — в документах было указано имя врача, которого, по версии прокуратуры, не существовало.

Коэдж оценил убытки за период с 2021 по 2025 год в 248 тысяч евро. Выплаты за предыдущие годы, по имеющейся информации, уже невозможно вернуть, но женщине может грозить наказание.

В июле 2026 года женщине были предъявлены обвинения по одиннадцати эпизодам особо тяжкого мошенничества и двум эпизодам подделки документов. Если её вина будет доказана в суде, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

В свою очередь, женщина обжалует решение о принудительном выходе на пенсию.

Напомним, что двое туристов из США, решившие полакомиться мороженым на площади Пьяцца Навона в Риме, стали жертвами мошенничества. Ведь они заплатили за две порции на вынос 44 евро.

Кроме того, 69-летний итальянец Франко Малоссо "фон Розенфранц" оказался за решеткой за мошенничество после того, как на протяжении многих лет водил туристов в поддельный амфитеатр.