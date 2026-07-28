Итальянец построил бутафорский амфитеатр и врал туристам, что это памятка 393 года н.э.

69-летний итальянец Франко Малоссо "фон Розенфранц" оказался за решеткой за мошенничество после того, как годами водил туристов в поддельный амфитеатр.

Еще в 2005 году он рассказывал, что обнаружил место под названием Морской амфитеатр Берико в северо-восточном городе Виченца после оползня, сообщает EuroNews.

Франко водил туда толпы туристов, которым говорил, что это — один из "старейших и крупнейших амфитеатров" в мире, датируемый 393 годом нашей эры.

Он утверждал, что Юлий Цезарь посетил его по возвращении в Рим из Египта с Клеопатрой, и что знаменитая вымышленная героиня Шекспира Джульетта Капулетти жила в старой церкви на этом месте.

Также итальянец называл себя "филантропом, предпринимателем и дирижером оркестра" и сумел убедить местные власти включить его в финансируемый ЕС туристический путеводитель и онлайн-приложение Виченцы.

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За экскурсию он брал по 40 евро с человека.

Первые вопросы относительно объекта начали появляться еще в 2016 году. Военная полиция карабинеров Италии вызвала для расследования археологов, которые к своему удивлению обнаружили, что сооружение якобы 393 года содержало стекловолокно, его колонны были сделаны из папье-маше, а оштукатуренные блоки и гипсовые статуи и вовсе сделаны в начале 2000-х годов.

Проверив спутниковые снимки, правоохранители выяснили, что Малоссо сначала сравнял с землей холм, а затем построил на расчищенной территории фальшивый древний памятник.

Историки опровергли и другие "басни" мошенника. Например, они указали на тот факт, что Юлий Цезарь жил примерно за 400 лет до предполагаемой даты постройки здания, а местом действия романтической трагедии Шекспира является не Виченца, а Верона.

В результате расследования и вскрывшегося мошенничества Малоссо приговорили к 2,4 года тюремного заключения за незаконное строительство, подделку произведений искусства и создание работ без разрешения.

Кроме тюремного срока, ему также присудили штраф в 3000 евро, а муниципалитет Аркуньяно подал против него иск о возмещении ущерба в размере 560 000 евро, утверждая, что понес убытки.

Напомним, новое исследование раскрыло тайны римских инженеров.

Также сообщалось, что турист выцарапал на Колизее имя невесты.