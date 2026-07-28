Італієць збудував бутафорський амфітеатр і брехав туристам, що це пам"ятка 393 року н. е.

69-річний італієць Франко Малоссо "фон Розенфранц" опинився за ґратами за шахрайство після того, як роками водив туристів до підробленого амфітеатру.

Ще у 2005 році він розповідав, що виявив місце під назвою Морський амфітеатр Беріко у місті Віченца на північному сході після зсуву, повідомляє EuroNews.

Франко водив туди натовпи туристів, яким розповідав, що це — один із "найстаріших і найбільших амфітеатрів" у світі, який датується 393 роком нашої ери.

Він стверджував, що Юлій Цезар завітав до нього після повернення до Риму з Єгипту разом із Клеопатрою, і що знаменита вигадана героїня Шекспіра Джульєтта Капулетті мешкала у старій церкві на цьому місці.

Крім того, італієць називав себе "філантропом, підприємцем і диригентом оркестру" та зумів переконати місцеву владу включити його до туристичного путівника та онлайн-додатку про Віченцу, що фінансуються ЄС.

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За екскурсію він брав по 40 євро з людини.

Перші запитання щодо об’єкта почали з’являтися ще у 2016 році. Військова поліція карабінерів Італії залучила до розслідування археологів, які, на свій подив, виявили, що споруда, нібито збудована у 393 році, містила скловолокно, колони були виготовлені з пап’є-маше, а оштукатурені блоки та гіпсові статуї взагалі були створені на початку 2000-х років.

Перевіривши супутникові знімки, правоохоронці з’ясували, що Малоссо спочатку зрівняв із землею пагорб, а потім збудував на розчищеній території підроблену стародавню пам’ятку.

Історики спростували й інші "байки" шахрая. Наприклад, вони вказали на той факт, що Юлій Цезар жив приблизно за 400 років до передбачуваної дати спорудження будівлі, а місцем дії романтичної трагедії Шекспіра є не Віченца, а Верона.

У результаті розслідування та викриття шахрайства Малоссо засудили до 2,4 року тюремного ув’язнення за незаконне будівництво, підробку творів мистецтва та створення творів без дозволу.

Окрім тюремного ув’язнення, йому також призначили штраф у розмірі 3000 євро, а муніципалітет Аркуньяно подав проти нього позов про відшкодування збитків у розмірі 560 000 євро, стверджуючи, що зазнав збитків.

Нагадаємо, що нове дослідження розкрило таємниці римських інженерів.

Також повідомлялося, що турист вишкрябав на Колізеї ім’я нареченої.