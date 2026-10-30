Жінка 16 років не ходила на роботу, але отримувала зарплату й займалася дайвінгом

У Німеччині викладачка 16 років поспіль була на лікарняному й отримувала офіційну зарплату, але у цей час займалася дайвінгом.

Мова йде про 62-річну викладачку професійного коледжу в місті Везель, повідомляє Lad Bible.

Їй висунуто звинувачення у шахрайстві з боку її коледжу на суму майже 250 000 євро.

Жінка працює в навчальному закладі з 2003 року. Але у 2009 році вона оформила лікарняний і більше не ходила на роботу. Упродовж усіх цих років вона надавала підроблені медичні довідки та продовжувала отримувати повну зарплату.

Як повідомляє Bild, 62-річна вчителька перестала ходити на роботу до професійно-технічного коледжу бізнесу у Везелі, посилаючись на проблеми з психічним здоров'ям.

У 2015 році школа отримала нового директора, то він навіть ніколи про неї не чув. Після цього її справу почали розглядати та провели аудит.

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Вже у 2024 році її будинок обшукали після того, як нове керівництво провело аудит і з'ясувало, чому у них на роботі була вчителька, яка не працювала півтора десятиліття.

Увагу слідчих привернула інформація про те, що жінка, яка нібито не могла працювати через стан здоров’я, займалася дайвінгом.

Їй запропонували пройти медичний огляд, але вчителька подала юридичний заперечення, хоча суд постановив, що вона повинна його пройти.

Крім того, її підозрюють у підробленні двох довідок про придатність до занять дайвінгом — у документах було зазначено ім'я лікаря, якого, за версією прокуратури, не існувало.

Коедж оцінив збитки за період із 2021-го до 2025 року у 248 тисяч євро. Виплати за попередні роки, за наявною інформацією, уже неможливо повернути, але жінці може загрожувати покарання.

У липні 2026 року жінці висунули обвинувачення за одинадцятьма епізодами особливо тяжкого шахрайства та двома епізодами підроблення документів. Якщо її провину доведуть у суді, їй загрожує до десяти років ув’язнення.

Натомість жінка оскаржує рішення про примусовий вихід на пенсію.

Нагадаємо, що двоє туристів зі США, які вирішили поїсти морозива у Римі площі Пьяцца Навона, стали жертвами шахрайства. Адже заплатили за дві порції на винос 44 євро.

Також 69-річний італієць Франко Малоссо "фон Розенфранц" опинився за ґратами за шахрайство після того, як роками водив туристів до підробленого амфітеатру.