"Це шахрайство": туристи купили звичайне морозиво в Римі та отримали величезний рахунок

Двоє туристів зі США, які вирішили поїсти морозива у Римі площі Пьяцца Навона, стали жертвами шахрайства. Адже заплатили за дві порції на винос 44 євро.

Такий рахунок повністю зіпсував святковий настрій Ніколь Енн та її партнеру, пише видання Bild.

Пара хотіла швидко купити два морозива, кожне з двома кульками, в кафе біля жвавої площі Пьяцца Навона в Римі. Але замість цього вони отримали два морозива з трьома кульками кожне за дванадцять євро – це чотири євро за кульку. Продавці також додали збиті вершки, що коштували два євро, маленький макарон за три євро та не великий каннолі за п'ять євро. Це коштувало 22 євро за морозиво, а загалом 44 євро.

Морозиво в Італії Фото: Скріншот

У групі в соцмережі для італійських відпочивальників жінка з Флориди згодом назвала це відвертим шахрайством для туристів. Також вона заявила, що то було "найгірше морозиво, яке я коли-небудь куштувала".

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Проте американська туристка все одно оплатила рахунок. Вона заявила, що, на її думку, два морозива мали б коштувати 14 доларів, а це трохи більше 12 євро. Жінка поскаржилася, що в кафе склалося враження, що додаткові порції були безкоштовними.

"Я зрозуміла це лише тоді, коли побачила чек", — пояснила вона.

Шахрайство в Римі не є рідкістю

У коментарях багато туристів повідомляли про подібний досвід і ділилися своїм розчаруванням:

"Це шахрайство, але, здається, воно дуже поширене в туристичних районах", — прокоментував один користувач.

"Так, я теж там був, і це було жахливо", — написав інший.

"Завжди слід відходити на кілька вулиць від дуже туристичних районів", — порадила одна жінка.

Автори публікації наголошуються, що туристичне шахрайство в Римі є поширеним явищем. Адже навіть за піцу стягують непомірні ціни. У деяких кафе, де продають морозиво, додаткова порція збитих вершків справді безкоштовна. Крім того, в Італії поширеною практикою оплата заздалегіть еспресо чи капучино у кафе, а потім отримання морозива.

Натомість кафе, де туристам виставили величезний чек, не опублікувало жодної заяви.

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