Вікенд до 20 тисяч гривень: 10 найдешевших туристичних міст Європи для відпочинку

Поїздка за кордон може коштувати достатньо дорого, особливо якщо не знати, куди саме поїхати. Водночас існують місця, де вікенд можна провести за 15-20 тисяч, при цьому насолодившись культурою, архітектурою чи природою Європи.

Автори видання The Telegraph оцінили десять міст з топ 50 найдешевших міст Європи.

Сараєво, Боснія і Герцеговина

Вартість відпочинку на вихідні: 14 600 грн.

Загальна оцінка: 6/10.

Автори зазначають, що попри колишні жахи війни, які спіткали столицю Боснії, наразі місто є "прекрасним", сповненим дружньою та невимушеною атмосферою. Воно поєднує в собі різні стилі — ​​романські церкви, мечеті османської епохи та громадські будівлі Габсбургів, що розташовані поруч.

Сараєво Фото: Вікіпедія

Головним туристичним об'єктом є тунель Надії, який став рятівною артерією міста під час облоги Сараєво.

А от прихованою перлиною називають місто Коніц, що розташоване приблизно за 50 км від Сараєво. Воно приваблює туристів, які люблять піші прогулянки, ловлю риби, рафтинг, а також тих, хто хоче побачити кам'яний міст.

Відео дня

Бухарест, Румунія

Вартість відпочинку на вихідні: 15 200 грн.

Загальна оцінка: 6/10.

Місто, яке раніше було відоме як "Париж Сходу" було дещо зіпсоване після приходу до влади диктатора Ніколає Чаушеску, який за майже 25 років правління зніс чимало будівель, аби збудувати свої "монументальні чудовиська".

Автори відзначають, що наразі ці будинки, які збудовані за часів правління диктатора, все ще мають "моторошну привабливість".

Палац Парламенту Фото: tripadvisor

Водночас навіть Чаушеску не вдалося викорінити яскравий та ексцентричний шарм, який є у міста.

Головною пам'яткою Бухареста є Палац парламенту — одна з найбільших і водночас найзловісніших муніципальних будівель у світі.

Водночас автори радять також звернути увагу на Національний музей мистецтв Румунії, де зберігається чимала колекція творів різноманітних майстрів.

Тирана, Албанія

Вартість відпочинку на вихідні: 15 500 грн.

Загальна оцінка: 5/10.

За часів Холодної війни в'їзд до країни було заборонено американцям та журналістам. Однак зараз, відзначають автори, Тирана приваблює людей своїм незвичайним поєднанням стилю — тут об'єднані римські реліквії разом з комуністичними пам'ятками.

Тирана Фото: tripadvisor

Найбільш яскравою пам'яткою у виданні вважають Національну галерею мистецтв, де зібрані картини соціалістичного реалізму. Натомість як приховану перлину, яка варто відвідати, називають атомні бункери, які тепер перетворилися на найатмосферніший культурний майданчик Албанії — Bunk Art.

Белград, Сербія

Вартість відпочинку на вихідні: 15 600 грн.

Загальна оцінка: 6/10.

Ключовий порт на річці Дунай та ключовий вузол на старому "Східному експресі" — місто Белград, яке за часів римського правління називалося Сінгідунумом. У ньому й досі зберігаються згадки про часи правління Риму тут, хоча за роки історії тут змінилося чимало правителів.

Белград Фото: Вікіпедія

Том Роулі, автор видання, називає місто "живим із жвавою мистецькою сценою", відзначаючи, що історія вдало поєднується з сучасністю.

Ключовим місцем для відвідування вважають Церкву Святого Сави — одну з найбільших православних церков світу, архітектурний шедевр як зовні, так і всередині. На додачу радять зазирнути в Будинок квітів у Музеї Югославії, щоб побачити могилу Йосипа Броза Тіто, батька Югославії.

Тренчин, Словаччина

Вартість відпочинку на вихідні: 16 000 грн.

Загальна оцінка: 5/10.

Словацький Тренчин дивує в першу чергу своєю природою — місто оточене лісистими пагорбами, але розташоване у мальовничій дорозі.

За часів комунізму місто було спотворено повторюваними вежами, але після Оксамитової революції та звільнення Чехословаччини від комуністичного режиму історичний центр міста було відновлено.

Найвеличнішою славою Тренчина є його величний замок римського походження, який за роки існування був окупований німцями, угорцями, богемцями та поляками — це ідеально відображає бурхливе та суперечливе минуле міста.

Замок в Тренчині Фото: Вікіпедія

Водночас у Тренчині також відбувається найбільший музичний фестиваль Pohoda, який незвично розташовується у компактному аеропорту міста.

Рига, Латвія

Вартість відпочинку на вихідні: 16 400 грн.

Загальна оцінка: 9/10.

Після звільнення з-під влади Радянського Союзу Латвія і особливо її столиця розцвіли, приваблюючи туристів з усієї Європи і не тільки.

Хтось приїжджає сюди задля того, аби дослідити різноманітну та складну історію міста, хтось — заради ситної їжі та чудового пива.

Рига Фото: Вікіпедія

Автори радять звернути увагу на архітектуру, яка поєднує в собі різні стилі та часові періоди — середньовічний, період царської Росії, сталінський та модерний.

Водночас не варто відкидати можливість відвідати Юрмалу, найкращий пляжний курорт Латвії, що розкинувся за декілька кілометрів від центру міста.

Лілль, Франція

Вартість відпочинку на вихідні: 17 000 грн.

Загальна оцінка: 8/10.

Перше враження від Лілля у авторів було незвичним — вони описали місто як "рай для соціологів серед нудних сучасних хмарочосів". Однак за декілька хвилин пішки знаходиться Старе місто, яке нагадує вулиці бельгіських Гента чи Брюгге. Впродовж Середньовіччя Лілль був одним з важливих міст Фландрії, і його фламандська спадщина продовжує жити в ньому попри те, що з 17 століття місто перебуває у складі Франції.

Лілль Фото: Вікіпедія

Головною атракцією для туристів є Палац витончених мистецтв — одна з найбільших художніх галерей Франції. Колекція тут чудова, з роботами Родена, Моне та багатьох інших, а сама палацова будівля є витвором мистецтва.

Окремо автори відзначають, що Лілль зручно поєднується з Лондоном — поїздка до британської столиці швидкісним поїздом займає 80 хвилин.

Вільнюс, Литва

Вартість відпочинку на вихідні: 17 000 грн.

Загальна оцінка: 9/10.

До Другої світової війни стародавня столиця Литви була одним із найважливіших центрів єврейської культури Європи. Наполеон називав місто "Єрусалимом Півночі".

Однак Голокост, вчинений нацистами, перетворив місто на тьмяну тінь колишньої слави, а повоєнна радянська окупація мало що зробила для відновлення багатої спадщини, яка була знищена.

Вільнюс Фото: Вікіпедія

З моменту здобуття Литвою незалежності після розпаду СРСР вона переживає дивовижне відродження. Її прекрасне барокове старе місто зараз є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Автори дуже радять відвідати Музей окупацій та боротьби за свободу, розташований у колишній в'язниці КДБ, де утримували та катували литовських дисидентів. Він є похмурим і водночас тривожним меморіалом жертвам радянського режиму.

Також варто відвідати район телевежі на околиці міста, де знаходиться група дерев'яних хрестів. Вони позначають місце, де було вбито 14 неозброєних литовців, що викликало міжнародні протести, які врешті призвели до незалежності Литви.

Страсбург, Франція

Вартість відпочинку на вихідні: 18 800 грн.

Загальна оцінка: 8/10.

На західному березі Рейну, з видом на річку та Німеччину, Страсбург завжди був містом на роздоріжжі.

Місто поєднує в собі суміш французького та германського впливу в усьому — від їжі та вина до архітектури.

Страсбурзький собор — одна з найвидатніших готичних споруд Європи. Віктор Гюго називав його "ніжним, гігантським дивом". Гете — "величним деревом Бога".

Страсбурзький собор Фото: Вікіпедія

Водночас варто завітати і в Маленьку Францію, що складається з фахверкових будівель, — це тихе село в центрі міста, химерний притулок від метушні сучасного мегаполісу.

Подгориця, Чорногорія

Вартість відпочинку на вихідні: 19 500 грн.

Загальна оцінка: 5/10.

Мініатюрну столицю Чорногорії автори називають воротами, а не пунктом призначення. Це місце, де починається та завершується ваша подорож чудовими пляжами цієї маленької країни.

Місто було частково зруйноване під час Другої світової війни, а згодом було відбудоване в незграбному модерному стилі.

Римська, візантійська, османська, потім сербська та австрійська сторінки історії зібрані на вулицях цього міста.

Водночас автори в першу чергу радять поїхати на Скадарське озеро, що розташоване на південь від Подгориці і є вражаючим національним парком.

Скадарське озеро Фото: tripadvisor

Прихована перлина Чорногорії — Центр сучасного мистецтва — приємне екскурсійне місце, розташоване у старовинному палаці посеред зелених садів.

Раніше Фокус розповідав, що: