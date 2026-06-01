Уикенд до 20 тысяч гривен: 10 самых дешевых туристических городов Европы для отдыха

Поездка за границу может стоить достаточно дорого, особенно если не знать, куда именно поехать. В то же время существуют места, где уикенд можно провести за 15-20 тысяч, при этом насладившись культурой, архитектурой или природой Европы.

Авторы издания The Telegraph оценили десять городов из топ 50 самых дешевых городов Европы.

Сараево, Босния и Герцеговина

Стоимость отдыха на выходные: 14 600 грн.

Общая оценка: 6/10.

Авторы отмечают, что несмотря на прежние ужасы войны, которые постигли столицу Боснии, сейчас город является "прекрасным", полным дружественной и непринужденной атмосферой. Он сочетает в себе разные стили — романские церкви, мечети османской эпохи и общественные здания Габсбургов, расположенные рядом.

Сараево Фото: Википедия

Главным туристическим объектом является тоннель Надежды, который стал спасительной артерией города во время осады Сараево.

А вот скрытой жемчужиной называют город Кониц, расположенный примерно в 50 км от Сараево. Он привлекает туристов, которые любят пешие прогулки, ловлю рыбы, рафтинг, а также тех, кто хочет увидеть каменный мост.

Бухарест, Румыния

Стоимость отдыха на выходные: 15 200 грн.

Общая оценка: 6/10.

Город, который ранее был известен как "Париж Востока" был несколько испорчен после прихода к власти диктатора Николае Чаушеску, который за почти 25 лет правления снес немало зданий, чтобы построить свои "монументальные чудовища".

Авторы отмечают, что сейчас эти дома, построенные во времена правления диктатора, все еще имеют "жуткую привлекательность".

Дворец Парламента Фото: tripadvisor

В то же время даже Чаушеску не удалось искоренить яркий и эксцентричный шарм, который есть у города.

Главной достопримечательностью Бухареста является Дворец парламента — одно из крупнейших и одновременно самых зловещих муниципальных зданий в мире.

В то же время авторы советуют также обратить внимание на Национальный музей искусств Румынии, где хранится большая коллекция произведений различных мастеров.

Тирана, Албания

Стоимость отдыха на выходные: 15 500 грн.

Общая оценка: 5/10.

Во времена Холодной войны въезд в страну был запрещен американцам и журналистам. Однако сейчас, отмечают авторы, Тирана привлекает людей своим необычным сочетанием стиля — здесь объединены римские реликвии вместе с коммунистическими памятниками.

Тирана Фото: tripadvisor

Наиболее яркой достопримечательностью в издании считают Национальную галерею искусств, где собраны картины социалистического реализма. Зато как скрытую жемчужину, которую стоит посетить, называют атомные бункеры, которые теперь превратились в самую атмосферную культурную площадку Албании — Bunk Art.

Белград, Сербия

Стоимость отдыха на выходные: 15 600 грн.

Общая оценка: 6/10.

Ключевой порт на реке Дунай и ключевой узел на старом "Восточном экспрессе" — город Белград, который во времена римского правления назывался Сингидунумом. В нем до сих пор сохраняются упоминания о временах правления Рима здесь, хотя за годы истории здесь сменилось немало правителей.

Белград Фото: Википедия

Том Роули, автор издания, называет город "живым с оживленной художественной сценой", отмечая, что история удачно сочетается с современностью.

Ключевым местом для посещения считают Церковь Святого Саввы — одну из крупнейших православных церквей мира, архитектурный шедевр как снаружи, так и внутри. Вдобавок советуют заглянуть в Дом цветов в Музее Югославии, чтобы увидеть могилу Иосифа Броза Тито, отца Югославии.

Тренчин, Словакия

Стоимость отдыха на выходные: 16 000 грн.

Общая оценка: 5/10.

Словацкий Тренчин удивляет в первую очередь своей природой — город окружен лесистыми холмами, но расположен у живописной дороги.

Во времена коммунизма город был обезображен повторяющимися башнями, но после Бархатной революции и освобождения Чехословакии от коммунистического режима исторический центр города был восстановлен.

Величайшей славой Тренчина является его величественный замок римского происхождения, который за годы существования был оккупирован немцами, венграми, богемцами и поляками — это идеально отражает бурное и противоречивое прошлое города.

Замок в Тренчине Фото: Википедия

В то же время в Тренчине также происходит крупнейший музыкальный фестиваль Pohoda, который необычно располагается в компактном аэропорту города.

Рига, Латвия

Стоимость отдыха на выходные: 16 400 грн.

Общая оценка: 9/10.

После освобождения из-под власти Советского Союза Латвия и особенно ее столица расцвели, привлекая туристов со всей Европы и не только.

Кто-то приезжает сюда для того, чтобы исследовать разнообразную и сложную историю города, кто-то — ради сытной еды и замечательного пива.

Рига Фото: Википедия

Авторы советуют обратить внимание на архитектуру, которая сочетает в себе разные стили и временные периоды — средневековый, период царской России, сталинский и современный.

В то же время не стоит отбрасывать возможность посетить Юрмалу, лучший пляжный курорт Латвии, раскинувшийся в нескольких километрах от центра города.

Лилль, Франция

Стоимость отдыха на выходные: 17 000 грн.

Общая оценка: 8/10.

Первое впечатление от Лилля у авторов было необычным — они описали город как "рай для социологов среди скучных современных небоскребов". Однако в нескольких минутах ходьбы находится Старый город, который напоминает улицы бельгийских Гента или Брюгге. В течение Средневековья Лилль был одним из важных городов Фландрии, и его фламандское наследие продолжает жить в нем несмотря на то, что с 17 века город находится в составе Франции.

Лилль Фото: Википедия

Главной аттракцией для туристов является Дворец изящных искусств — одна из крупнейших художественных галерей Франции. Коллекция здесь великолепная, с работами Родена, Моне и многих других, а само дворцовое здание является произведением искусства.

Отдельно авторы отмечают, что Лилль удобно сочетается с Лондоном — поездка до британской столицы скоростным поездом занимает 80 минут.

Вильнюс, Литва

Стоимость отдыха на выходные: 17 000 грн.

Общая оценка: 9/10.

До Второй мировой войны древняя столица Литвы была одним из важнейших центров еврейской культуры Европы. Наполеон называл город "Иерусалимом Севера".

Однако Холокост, совершенный нацистами, превратил город в тусклую тень былой славы, а послевоенная советская оккупация мало что сделала для восстановления богатого наследия, которое было уничтожено.

Вильнюс Фото: Википедия

С момента обретения Литвой независимости после распада СССР она переживает удивительное возрождение. Ее прекрасный барочный старый город сейчас является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Авторы очень советуют посетить Музей оккупаций и борьбы за свободу, расположенный в бывшей тюрьме КГБ, где удерживали и пытали литовских диссидентов. Он является мрачным и одновременно тревожным мемориалом жертвам советского режима.

Также стоит посетить район телебашни на окраине города, где находится группа деревянных крестов. Они обозначают место, где были убиты 14 невооруженных литовцев, что вызвало международные протесты, которые в конце концов привели к независимости Литвы.

Страсбург, Франция

Стоимость отдыха на выходные: 18 800 грн.

Общая оценка: 8/10.

На западном берегу Рейна, с видом на реку и Германию, Страсбург всегда был городом на перепутье.

Город сочетает в себе смесь французского и германского влияния во всем — от еды и вина до архитектуры.

Страсбургский собор — одно из величайших готических сооружений Европы. Виктор Гюго называл его "нежным, гигантским чудом". Гете — "величественным деревом Бога".

Страсбургский собор Фото: Википедия

В то же время стоит посетить и Маленькую Францию, состоящую из фахверковых зданий, — это тихая деревня в центре города, причудливое убежище от суеты современного мегаполиса.

Подгорица, Черногория

Стоимость отдыха на выходные: 19 500 грн.

Общая оценка: 5/10.

Миниатюрную столицу Черногории авторы называют воротами, а не пунктом назначения. Это место, где начинается и завершается ваше путешествие по великолепным пляжам этой маленькой страны.

Город был частично разрушен во время Второй мировой войны, а впоследствии был отстроен в неуклюжем модерновом стиле.

Римская, византийская, османская, затем сербская и австрийская страницы истории собраны на улицах этого города.

В то же время авторы в первую очередь советуют поехать на Скадарское озеро, расположенное к югу от Подгорицы и являющееся впечатляющим национальным парком.

Скадарское озеро Фото: tripadvisor

Скрытая жемчужина Черногории — Центр современного искусства — приятное экскурсионное место, расположенное в старинном дворце посреди зеленых садов.

