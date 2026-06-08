"Это мошенничество": туристы купили обычное мороженое в Риме и получили огромный счет

Двое туристов из США, которые решили поесть мороженого в Риме на площади Пьяцца Навона, стали жертвами мошенничества. Ведь заплатили за две порции на вынос 44 евро.

Такой счет полностью испортил праздничное настроение Николь Энн и ее партнеру, пишет издание Bild.

Пара хотела быстро купить два мороженого, каждое с двумя шариками, в кафе возле оживленной площади Пьяцца Навона в Риме. Но вместо этого они получили два мороженого с тремя шариками каждое за двенадцать евро — это четыре евро за шарик. Продавцы также добавили взбитые сливки, которые стоили два евро, маленький макарон за три евро и не большой канноли за пять евро. Это стоило 22 евро за мороженое, а в целом 44 евро.

Мороженое в Италии Фото: Скриншот

В группе в соцсети для итальянских отдыхающих женщина из Флориды впоследствии назвала это откровенным мошенничеством для туристов. Также она заявила, что это было "худшее мороженое, которое я когда-либо пробовала".

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Однако американская туристка все равно оплатила счет. Она заявила, что, по ее мнению, два мороженого должны были бы стоить 14 долларов, а это чуть больше 12 евро. Женщина пожаловалась, что в кафе сложилось впечатление, что дополнительные порции были бесплатными.

"Я поняла это только тогда, когда увидела чек", — пояснила она.

Мошенничество в Риме не является редкостью

В комментариях многие туристы сообщали о подобном опыте и делились своим разочарованием:

"Это мошенничество, но, кажется, оно очень распространено в туристических районах", — прокомментировал один пользователь.

"Да, я тоже там был, и это было ужасно", — написал другой.

"Всегда следует отходить на несколько улиц от очень туристических районов", — посоветовала одна женщина.

Авторы публикации отмечаются, что туристическое мошенничество в Риме является распространенным явлением. Ведь даже за пиццу взимают непомерные цены. В некоторых кафе, где продают мороженое, дополнительная порция взбитых сливок действительно бесплатная. Кроме того, в Италии распространенной практикой является оплата заранее эспрессо или капучино в кафе, а затем получение мороженого.

Зато кафе, где туристам выставили огромный чек, не опубликовало ни одного заявления.

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