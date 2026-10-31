"Закон один для всех": во Львове полиция доставила в ТЦК конспиролога Остапа Стахива (фото)

Во Львове полиция задержала и доставила в местный ТЦК известного конспиролога и антивакцинатора Остапа Стахива. В настоящее время мужчина находится в областном центре комплектования и проходит военно-медицинскую комиссию.

Во Львовском областном ТЦК и СП добавляют, что известность определенных лиц "не дает иммунитета от исполнения закона" и "не создает для человека особых условий для исполнения воинского долга". Об этом говорится в заявлении центра комплектования в Facebook.

"По данным воинского учета, указанный гражданин [Остап Стахив — ред.] с 6 марта 2026 года находился в розыске как нарушитель правил воинского учета. После его обнаружения сотрудники полиции выполнили предусмотренные законодательством меры и доставили его в ТЦК и СП для проведения соответствующих процедур", — говорится в заявлении.

Львовский ОТЦК сообщил о задержании полицией и доставке в ТЦК "активиста" Остапа Стахива Фото: скриншот Facebook Львовский ОТЦК сообщил о задержании полицией и доставке в ТЦК "активиста" Остапа Стахива Фото: скриншот Facebook

В ТЦК напоминают, что сам факт явки в ТЦК и СП "не означает автоматической мобилизации", а в соответствии с процедурой будет проведена проверка военно-учетных данных, а "при необходимости — привлечение к административной ответственности". После этого, как указывают в центре комплектования, проводится прохождение ВЛК и проверка наличия оснований для отсрочки, а затем — "принимаются дальнейшие решения в соответствии с законодательством"

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"Просим представителей СМИ и администраторов информационных ресурсов воздержаться от манипулятивных формулировок о якобы "похищении", "политическом преследовании" или других обстоятельствах, которых фактически не было. Гражданин был доставлен сотрудниками Национальной полиции в связи с имеющимся нарушением правил воинского учета и соответствующим статусом в системе учета", — говорится в заявлении Львовского областного ТЦК.

Ранее Фокус сообщал о том, кто такой Остап Стахив и чем он известен. Львовянин Остап Стахив вместе с группой последователей создал сеть групп в Viber и Telegram, в которых рассказывает о вреде мобилизации.

Впоследствии стало известно, что у "активиста" Остапа Стахива провели обыски. Правоохранители подозревают его в совершении ряда преступлений — от подделки документов до препятствования деятельности ВСУ.