Выдавал фиктивные удостоверения: у "активиста" Остапа Стахива провели обыски, детали (фото)

Стахив обещал за 21 день научить студентов курса снимать видео, проводить расследования и получать ответы почти на любые вопросы. За это он обещал выдавать журналистское удостоверение международного образца.

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В среду, 25 сентября, Служба безопасности Украины задержала во Львове 39-летнего "активиста" и антивакцинатора Остапа Стахива. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники.

Стахиву сообщено о подозрении в мошенничестве. Кроме этого, по месту его жительства проведен обыск. Вскоре мужчине планируется избрать меру пресечения.

Обыски помещений также были проведены у нескольких приспешников Остапа Стахива и в центре, где он печатал удостоверения для участников псевдокурсов.

В частности, (проведены обыски, — ред.) у Дмитрия Вратила и Натальи Реган, которые помогали Стахиву изготавливать журналистские удостоверения для продажи, и соорганизатора курсов в Киеве Жана Новосельцева. Кроме этого, обыски провели в центре печати "Копибум", что на улице Драгоманова во Львове. Именно там Стахив печатал журналистские удостоверения, которые получали участники псевдокурсов.

В Нацполиции подтвердили проведение обысков у Остапа Стахива.

"Нацполиция совместно с СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста, который выдавал фиктивные удостоверения журналиста. Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины. Подробнее после завершения следственных действий", — отметили правоохранители.

Обыск у Остапа Стахива Фото: Нацполиция Украины

Что известно об Остапе Стахиве

Остап Стахив стал известен благодаря тому, что отрицал коронавирус. Он пытался убедить всех в том, что пандемия — это выдумка, организовывал различные акции, в частности против вакцинации. Во время карантина он проникал в больницы и школы, чтобы доказать, что вируса не существует. Его задерживала полиция. Стахива часто обвиняли в организации акций и псевдорасследований, из-за чего несколько раз бросали в урну и обливали зеленкой.

Осенью 2021 года Остапу Стахиву сообщили о подозрении в попытке свергнуть конституционный строй в стране. У него были проведены обыски, во время которых изъяли доказательства, указывающие на возможное финансирование деятельности представителями РФ. Впоследствии его отправили в СИЗО на два месяца, а тем временем сторонники антиваксера внесли за него залог. После этого Стахив находился в психиатрической больнице, где он проходил экспертизу.

После полномасштабного вторжения, в 2023 году Остап Стахив объявил об открытии "курсов журналистики". Они платные, происходили онлайн и длились 21 день. За это время мужчина обещал научить писать и отправлять запросы, получать ответы почти на любые вопросы, снимать видео, проводить расследования.

"Статус журналиста можно получить у нас при одном условии — пройти курс, выполнить задание. Уже один такой курс состоялся, но еще не то количество людей, чтобы действовать по Украине как сообщество журналистов. Надо провести несколько курсов, чтобы люди могли быть журналистами-правозащитниками. Недостаточно быть правозащитником и не иметь статус журналиста, потому что есть ограниченность. Когда мы объединены в соответствующее сообщество, это как один плюс один равно одиннадцать, а десять плюс десять — сто. Мы светлячки. Давайте объединяться и просвещать эту тьму", — отметил Остап Стахив.

По окончанию курса все участники, выполнившие задание, должны получить якобы удостоверение журналиста международного образца. Участие можно принимать также тем, кто находится за рубежом. Удостоверение отправлялось в разные страны.

В комментарии ZAXID.NET пресс-служба СБУ отмечала, что за деятельностью Стахива идет слежка, но привлечь его к ответственности за преподавание невозможно.

Впоследствии, в 2024 году Стахив с группой последователей создал сеть групп в Viber и Telegram. Там он рассказывал о вреде мобилизации, однако некоторые его месседжи были очень похожи на сообщения, которые распространяют российские спецслужбы.

По его словам, работники ТЦК "массово похищают и пытают людей". В чатах мессенджеров с аудиторией по несколько тысяч пользователей выкладывались видео преследований с кадрами, как толпа граждан преследует военкоматов. Также там размещали "методички", как лучше обмануть систему мобилизации.

Среди месседжей есть также сообщения о причинах войны. В частности, что Владимиру Путину на самом деле никакая Украина не нужна, "Украина куплена американской корпорацией Black Rock", "не Путин бомбит Украину и Одессу, а США и Великобритания".

Кроме этого, Остап Стахив для защиты своих прав и свобод приглашал "становиться правозащитником". За это он обещал всем желающим выдавать соответствующие удостоверения.