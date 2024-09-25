Видавав фіктивні посвідчення: у "активіста" Остапа Стахіва провели обшуки, деталі (фото)

Стахів обіцяв за 21 день навчити студентів курсу знімати відео, проводити розслідування та отримувати відповіді майже на будь-які питання. За це він обіцяв видавати журналістське посвідчення міжнародного зразка.

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В середу, 25 вересня, Служба безпеки України затримала у Львові 39-річного "активіста" та антивакцинатора Остапа Стахіва. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на власні джерела.

Стахіву повідомлено про підозру у шахрайстві. Окрім цього, за місцем його проживання проведений обшук. Незабаром чоловіку планується обрати запобіжний захід.

Обшуки помешкань також були проведені у декількох поплічників Остапа Стахіва та в центрі, де він друкував посвідчення для учасників псевдокурсів.

Зокрема, (проведені обшуки, — ред.) у Дмитра Вратіла та Наталії Реган, які допомагали Стахіву виготовляти журналістські посвідчення для продажу, та співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева. Крім цього, обшуки провели у центрі друку "Копібум", що на вулиці Драгоманова у Львові. Саме там Стахів друкував журналістські посвідчення, які отримували учасники псевдокурсів.

В Нацполіції підтвердили проведення обшуків у Остапа Стахіва.

"Нацполіція спільно з СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста, який видавав фіктивні посвідчення журналіста. Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка. Детальніше після завершення слідчих дій", — зазначили правоохоронці.

Обшук у Остапа Стахіва Фото: Нацполіція України

Що відомо про Остапа Стахіва

Остап Стахів став відомий завдяки тому, що заперечував коронавірус. Він намагався переконати усіх в тому, що пандемія — це вигадка, організовував різноманітні акції, зокрема проти вакцинації. Під час карантину він проникав до лікарень і шкіл, щоб довести, що вірусу не існує. Його затримувала поліція. Стахіва часто звинувачували в організації акцій і псевдорозслідувань, через що кілька разів кидали в бак й обливали зеленкою.

Восени 2021 року Остапу Стахіву повідомили про підозру в спробі повалити конституційний устрій у країні. У нього були проведені обшуки, під час яких вилучили докази, що вказували на можливе фінансування діяльності представниками РФ. Згодом його відправили в СІЗО на два місяці, а тим часом прихильники антиваксера внесли за нього заставу. Після цього Стахів знаходився в психіатричній лікарні, де він проходив експертизу.

Після повномасштабного вторгнення, у 2023 році Остап Стахів оголосив про відкриття "курсів журналістики". Вони платні, відбувались онлайн та тривали 21 день. За цей час чоловік обіцяв навчити писати та відправляти запити, отримувати відповіді майже на будь-які питання, знімати відео, проводити розслідування.

"Статус журналіста можна отримати в нас за однієї умови – пройти курс, виконати завдання. Вже один такий курс відбувся, але ще не та кількість людей, щоб діяти по Україні як спільнота журналістів. Треба провести кілька курсів, щоб люди могли бути журналістами-правозахисниками. Недостатньо бути правозахисником і не мати статус журналіста, бо є обмеженість. Коли ми об'єднані у відповідну спільноту, це як один плюс один дорівнює одинадцять, а десять плюс десять – сто. Ми світлячки. Об'єднуймося й освічуймо цю темряву", – зазначив Остап Стахів.

По закінченню курсу всі учасники, що виконали завдання, мають отримати нібито посвідчення журналіста міжнародного зразка. Участь можна брати також тим хто знаходиться за кордоном. Посвідчення відправлялось в різні країни.

В коментарі ZAXID.NET пресслужба СБУ зазначала, що за діяльністю Стахіва йде стеження, але притягти його до відповідальності за викладання неможливо.

Згодом, у 2024 році Стахів з групою послідовників створив мережу груп у Viber та Telegram. Там він розповідав про шкідливість мобілізації, однак деякі його меседжі були дуже схожі на повідомлення, які поширюють російські спецслужби.

За його словами, працівники ТЦК "масово викрадають та катують людей". В чатах месенджерів з аудиторією по кілька тисяч користувачів викладались відео переслідувань з кадрами, як натовп громадян переслідує військкомів. Також там розміщували "методички", як краще обманути систему мобілізації.

Серед меседжів є також повідомлення щодо причин війни. Зокрема, що Володимиру Путіну насправді ніяка Україна не потрібна, "Україна куплена американською корпорацією Black Rock", "не Путін бомбить Україну і Одесу, а США і Великобританія".

Окрім цього, Остап Стахів для захисту своїх прав і свобод запрошував "ставати правозахисником". За це він обіцяв всім бажаючим видавати відповідні посвідчення.