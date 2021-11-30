Антивакцинатор Стахів виходить під заставу майже мільйон гривень

Підозрюваного можуть випустити з ізолятора вже завтра. Водночас суд призначив лідеру противників вакцинації примусову психіатричну експертизу.

Прихильники львівського антивакцинатора Остапа Стахіва із заснованої ним організації "Права людини" внесли за нього 998,8 тисяч гривень застави. Тепер суд має відпустити його з-під арешту, який йому було призначено у вигляді запобіжного заходу з кримінального провадження про спробу захоплення влади. Про це свідчить інформація, розміщена у телеграм-каналі "Права людини".

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Так, автори публікації оприлюднили фото квитанції про перерахування 988,8 тисяч гривень на рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Львівській області.

[ + – ] Квитанція про внесення застави за Стахіва

Внесення застави підтвердив й адвокат Стахіва Михайло Магарський.

"СІЗО отримало підтверджувальні документи", — повідомив юрист у своєму Facebook.

[ + – ] Допис адвоката Стахіва

Крім цього, адвокат додав, що його підзахисного сьогодні доставили з ізолятора до суду, щоб призначити йому примусову психіатричну експертизу "на тривалий час".

[ + – ] Магарський про психіатричну експертизу

За даними видання Zaxid.net, Галицький районний суд ухвалив рішення про спрямування антивакцинатора на експертизу до Львівської обласної психіатричної лікарні на 30 днів. Однак через те, що раніше прихильники Стахіва вже внесли заставу, підозрюваний має бути випущений із СІЗО на кілька днів, доки суд не розгляне апеляцію його адвоката на психіатричну експертизу, яку буде подано завтра.

Сам Стахів на засіданні запевнив, що не просив своїх прихильників зібрати гроші для внесення застави, а сам він навіть не знав про збір коштів.

Адвокат підозрюваного у підготовці захоплення влади повідомив журналістам, що Стахіва можуть випустити з ізолятора вже вранці 1 грудня.

Нагадаємо, 16 листопада Служба безпеки України повідомила Стахіву та ще одній людині, громадянину Росії, про підозру в спробі захоплення державної влади. Слідство вважає, що підозрювані шукали зброю та співучасників, щоб захопити владу в регіонах України і створити там власну "міліцію" та "економіку". Уже 18 листопада суд призначив Стахіву запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 998,8 тис. грн.

Раніше Фокус повідомляв, що Стахів був організатором акції противників вакцинації від коронавірусу, що відбулася в Києві 3 листопада.