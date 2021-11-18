За спробу захоплення влади: львівського антивакцинатора Стахіва відправили до СІЗО на два місяці

Під час засідання Стахів говорив про проблеми з серцем і відмовився визнавати провину. Згідно з рішенням суду, його можуть випустити під заставу майже мільйон гривень.

Відомого львівського антивакцинатора, 35-річного Остапа Стахіва відправили до СІЗО на 60 діб. Про це пише видання "Ґрати".

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Служба безпеки України підозрює в спробі повалення конституційного ладу. Суд призначив йому заставу сумою 998 тис. гривень.

Антивакцинатору хотіли обирати запобіжний захід 17 листопада, але цього дня він був у Свалявській міській лікарні Закарпатської області. Співробітники СБУ приїхали туди, затримали його та доставили до зали суду 18 листопада.

Під час суду Стахів говорив про проблеми з другим клапаном серця, свою відсутність він пояснив недовірою львівським лікарям. Прокурор пред'явив у суді медвисновок, у якому йдеться, що Стахіву можна брати участь у судовому засіданні.

[ + – ] Стахів виходить із дому після обшуків Фото: graty.me

За словами прокурора, Стахів може втекти, вплинути на учасників і координаторів "злочину" або знищити докази.

Сам чоловік не визнав провини. Він стверджує, що не закликав до насильницької зміни конституційного ладу та не отримував фінансування з Росії. Його адвокат назвав підозру СБУ голослівною та звернув увагу суду на те, що обрана сума застави не враховує доходи та майно обвинуваченого.

Правоохоронці стверджували, що Стахів та інші підозрювані шукали зброю та співучасників для захоплення влади в українських регіонах.

Фокус раніше писав, хто такий Стахів. Чоловік заперечує коронавірус. Він говорив про шкоду вакцинації, штучне поширення коронавірусу й організував у Києві 3 листопада пікет антивакцинаторів. Після цього маршу 8 листопада депутат львівської міської ради від партії "Голос" Ігор Шолтіс написав до СБУ заяву на Стахіва та назвав активіста провокатором.

У себе на YouTube-каналі він закликав 24 листопада зібратися в Києві перед будівлею парламенту на черговий марш "за права та свободи".

Фокус також проаналізував, як противники вакцинації від коронавірусу допомагають з'явитися новим штамам SARS-CoV-2. На думку експертів, уникнути цього можна лише шляхом вакцинації.