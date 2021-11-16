"Хотів захопити владу": львівському антивакцинатору Остапу Стахіву повідомили про підозру (фото)

Силовики стверджують, що володіють інформацією щодо пошуку зброї та співучасників для захоплення влади. Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Служби безпеки України провели обшуки у відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва. Йому повідомлено про підозру в спробі повалити конституційний устрій у країні, повідомляє пресцентр відомства.

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"Лідеру так званих "антивакцинаторів" і ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального Кодексу", — йдеться в повідомленні.

Силовики стверджують, що мають докази (у тому числі листування) того, що підозрювані підшукували зброю та співучасників, щоб захопити владу в регіонах. Потім вони нібито збиралися створити на території України власні територіальні громади "з власною міліцією й економікою".

У пресслужбі зазначили, що під час обшуків вилучили докази, що вказують на можливе фінансування діяльності представниками РФ.

Відомо, що під час обшуків у квартиру до Стахіва прийшло кілька десятків його однодумців. Прихильники антивакцинатора блокували вхід до його квартири та повідомили про замінування будинку. На місце прибула вибухотехнічна служба та ДСНС, але їхніх представників не впускали усередину будинку.

[ + – ] Остап Стахів

[ + – ] обшуки у Стахіва

Після кількох годин обшуків Стахів вийшов із дому до натовпу прихильників і заявив, що його обмовили. Також він звинуватив журналістів у продажності.

Хто такий Остап Стахів?

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові активіст, який заперечує коронавірус і організовує різноманітні акції, зокрема проти вакцинації. Під час карантину він проникав до лікарень і шкіл, щоб довести, що вірусу немає. Його затримувала поліція. Стахіва часто звинувачували в організації акцій і розслідувань, через що кілька разів кидали в урну й обливали зеленкою.

Своїх підписників у соцмережах він намагається переконати, що пандемія це вигадка, розповідає про теорії всесвітньої змови. Також підозрюваний СБУ називає себе керівником незареєстрованої організації "Права людини", щодо якої збирає гроші для своїх акцій. Він є організатором пікету антивакцинаторів у Києві, який відбувся 3 листопада.