"Хотел захватить власть": львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву сообщили о подозрении (фото)

Силовики утверждают, что владеют информацией о поиске оружия и соучастников для захвата власти. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Службы безопасности Украины провели обыски у известного львовского антивакцинатора Остапа Стахива. Ему сообщено о подозрении в попытке свергнуть конституционный строй в стране, сообщает пресс-центр ведомства.

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"Лидеру так называемых "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по ст. 109 Уголовного Кодекса". — говорится в сообщении.

Силовики утверждают, что владеют доказательствами ( в том числе переписками) того, что подозреваемые подыскивали оружие и соучастников, чтобы захватить власть в регионах. Затем они якобы собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины "с собственной милицией и экономикой".

В пресс-службе отметили, что во время обысков изъяли доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

Известно, что во время обысков в квартиру к Стахиву пришли несколько десятков его единомышленников. Сторонники антивакцинатора блокировали вход в его квартиру и сообщили о заминировании дома. На место прибыла взрывотехническая служба и ГСЧС, но их представителей не впускали внутрь дома.

[ + – ] Остап Стахив

[ + – ] обыски у Стахова

После нескольких часов обысков Стахив вышел из дома к толпе сторонников и заявил, что его оклеветали. Также он обвинил журналистов в продажности.

Кто такой Остап Стахив?

35-летний Остап Стахив – известный во Львове активист, который отрицает коронавирус и организовывает различные акции, в том числе против вакцинации. Во время карантина он проникал в больницы и школы, чтобы доказать, что вируса нет. Его задерживала полиция. Стахива часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в урну и обливали зеленкой.

Своих подписчиков в соцсетях он пытается убедить в том, что пандемия это вымысел, рассказывает о теориях всемирного сговора. Также подозреваемый СБУ называет себя руководителем незарегистрированной организации "Права человека", на счет которой собирает деньги для своих акций. Он же является организатором пикета антивакцинаторов в Киеве, который прошел 3 ноября.

Напомним, в Киеве 3 ноября под Верховной Радой прошла масштабная акция противников вакцинации. Ее участники высказали недовольство постановлением Кабмина, которым вводятся ограничения для людей, которые не получили прививку от COVID-19. Также антивакцинаторы протестовали против принудительной вакцинации для ряда профессий.