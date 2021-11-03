Ковидный бунт. Чего на самом деле требовали протестовавшие под Радой "антивакцинаторы"

Можно по-разному относиться к акции протеста, организованной сегодня в центре столицы. Однако назвать ее малозначительной, думаю, не решится никто. Мероприятие получилось очень заметным.

"Это утро я запомню надолго!" Многозначительный статус появился в "Фейсбуке" моего знакомого 3 ноября. Под ним набралось несколько сотен комментариев. Большинство пользователей отозвались фразой: "Я тоже" или "+1". Можно по-разному относиться к акции протеста, организованной в тот день в центре столицы. Однако назвать ее малозначительной, думаю, не решится никто. Мероприятие получилось очень заметным, о нем тут же заговорили СМИ. Большинство медиа назвали его "митингом антивакцинаторов".

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Строго говоря, это определение несколько искажало суть акции. Собравшиеся протестовали не против вакцинации как таковой, а против административных мер, создающих разные условия социальной жизни для привитых и непривитых от COVID-19 граждан одной страны. Ссылались они на статью 24 Конституции Украины, запрещающую ограничения прав и свобод по признакам расы, религиозных убеждений или каким-либо другим признакам. По мнению участников акции, наличие/отсутствие прививки от коронавируса и есть тот самый "другой признак", по которому их дискриминируют. Многие упоминали о том, что еще в 2020-ом году главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заверял, что вакцинация не будет освобождать от ограничений, направленных на сдерживание пандемии, поскольку после нее все еще можно инфицироваться и заражать других. Впрочем, главной мишенью гнева собравшихся был вовсе не Ляшко, а президент и Кабмин.

Претензии

Большинство претензий касались постановления Кабинета Министров №954 от 13 сентября 2021 года о внесении изменений в ранее закрепленный порядок карантинных мер и антиэпидемических ограничений. Это постановление предусматривало определенные исключения из общих карантинных ограничений желтой, оранжевой и даже красной зон. В частности, многие запреты не распространялись на тех, кто мог предъявить сертификат о вакцинации или справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного в последние 72 часа. Еще одним поводом для недовольства стал утвержденный Минздравом список профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.

[ + – ] Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав [ + – ] Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав [ + – ] Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав [ + – ] Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Фото: facebook/янина Соколовская [ + – ] Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Фото: facebook/Кирилл Анисимов [ + – ] Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой [ + – ] Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Фото: facebook/riba4ok1 [ + – ] Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Фото: facebook/riba4ok1 [ + – ] Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Фото: facebook/Подольский Лайф [ + – ] Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Фото: Facebook/Иван Мотычка [ + – ] Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Фото: facebook.com/suspilniy

Ни один из президентских указов протестующие не упоминали. Глава государства попал под раздачу из-за своего ответа на петицию с требованием ввести уголовную ответственность за "принудительную вакцинацию". Петицию подали этой осенью в администрацию президента с 25 тыс. подписей. Вскоре на сейте администрации был опубликован ответ Владимира Зеленского о том, что закон Украины позволяет делать обязательной вакцинацию от опасных заболеваний. В частности, такие требования уже установлены для прививок от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори. В то же время для предотвращения других опасных заболеваний обязательной вакцинации могут подлежать отдельные профессии, те, чья деятельность с большой долей вероятности может привести к заражению и распространению инфекции.

Песни и танцы

Недовольных набралось довольно много: сотни, если не тысячи. По информации журналистов, собралось до 2-х тысяч человек. Они заполнили Мариинский парк, улицу Грушевского и еще несколько прилегающих улиц, ведущих к зданиям, где размещены органы государственной власти. Пришли протестовать не только киевляне, на некоторых плакатах и флагах с протестной символикой значились названия других областей, я насчитала пять довольно больших групп приезжих из разных регионов, но, вполне возможно, видела не всех.

[ + – ] Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Фото: facebook/Подольский Лайф

Учитывая, что в стране действуют ограничения на межрегиональные поездки для тех, кто не прививался от коронавируса, а логично предположить, что участники подобной акции этого как раз не делали, возникает вопрос о том, как они вообще добрались до столицы. Я задавала его представителям нескольких общественных организаций, участвовавших в акции – ОО "Вакцинація – вільний вибір", движения "Права людини", инициативной группы "Доста", движения Terra Freedom и т. д. Отвечали все однотипно: "Люди приехали за свой счет, некоторых останавливали, но они объясняли полиции, что едут бороться за свои права". Без подробностей.

[ + – ] Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой

Где в Киеве квартируют иногородние участники мероприятия, оплачивают ли им ночлег, кормят ли – мне тоже не ответили. Впрочем, в толпе протестующих я слышала разговоры, из которых можно заключить, что многие из них искали комнату или хотя бы койку в столице, и действительно были готовы оплатить ее из собственных средств.

Не берусь утверждать, что среди присутствующих совсем не было нанятых актеров массовки или тех, кто пришел ради какого-то поощрения от организаторов (чем оплаченная поездка в Киев не бонус?). Однако я наблюдала за участниками акции в течение нескольких часов и убедилась, что большинство попадавшихся мне на глаза протестовали абсолютно искренне. Многие пришли с явно самодельными плакатами и выражали недовольство тем, что их не допускают к работе, не разрешают пользоваться общественным транспортом, в то время как другим это разрешено. В руках у одной из протестующих была даже самодельная кукла, символизирующая "Фарм Мафию" — собирательный образ тех, кто зарабатывает на вакцинах и системах тестирования.

Некоторые из участников акции принесли с собой музыкальные инструменты, они пели и даже танцевали прямо в Мариинском парке. Некоторые читали стихи патриотического содержания.

Выстраданное

В начале акции большинство протестующих образовали живое заграждение на нескольких перекрестках, фактически перекрыв подъездные пути к зданиям Верховной Рады и Кабинета министров. Люди шли друг за другом по пешеходным переходам, не останавливаясь и не оставляя "зазора", в который могли бы проехать автомобили или автобусы, так что формально их нельзя было обвинить в нарушении правил дорожного движения. В 11:00 перекрестки освободили и все протестующие собрались перед зданием парламента. Началось некое подобие общего собрания, которое организаторы обозначили довольно пафосно: "Народное Вече".

Самые громкие из активистов, бравшие в руки микрофоны, требовали отставки президента и правительства. Однако большинство участников конкретно на эти призывы реагировали без особого энтузиазма. Зато требования допустить невакцинированных к работе, учебе и в общественных транспорт без платного тестирования, разрешить им свободное перемещение по стране, вызывали самый живой отклик, вплоть до криков: "Ура!". Видно было, что люди приехали именно за этим, а дальнейшая судьба государственных мужей, утвердивших ограничения, на самом деле, их не слишком интересует.