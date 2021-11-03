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Ковидный бунт. Чего на самом деле требовали протестовавшие под Радой "антивакцинаторы"

Мария Бондарь
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митинг, Верховная Рада, протесты антивакцинаторов, митинг антиваксов
Фото: facebook.com/ahmenid | Митинг под Верховной Радой

Можно по-разному относиться к акции протеста, организованной сегодня в центре столицы. Однако назвать ее малозначительной, думаю, не решится никто. Мероприятие получилось очень заметным.

"Это утро я запомню надолго!" Многозначительный статус появился в "Фейсбуке" моего знакомого 3 ноября. Под ним набралось несколько сотен комментариев. Большинство пользователей отозвались фразой: "Я тоже" или "+1". Можно по-разному относиться к акции протеста, организованной в тот день в центре столицы. Однако назвать ее малозначительной, думаю, не решится никто. Мероприятие получилось очень заметным, о нем тут же заговорили СМИ. Большинство медиа назвали его "митингом антивакцинаторов".

Строго говоря, это определение несколько искажало суть акции. Собравшиеся протестовали не против вакцинации как таковой, а против административных мер, создающих разные условия социальной жизни для привитых и непривитых от COVID-19 граждан одной страны. Ссылались они на статью 24 Конституции Украины, запрещающую ограничения прав и свобод по признакам расы, религиозных убеждений или каким-либо другим признакам. По мнению участников акции, наличие/отсутствие прививки от коронавируса и есть тот самый "другой признак", по которому их дискриминируют. Многие упоминали о том, что еще в 2020-ом году главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заверял, что вакцинация не будет освобождать от ограничений, направленных на сдерживание пандемии, поскольку после нее все еще можно инфицироваться и заражать других. Впрочем, главной мишенью гнева собравшихся был вовсе не Ляшко, а президент и Кабмин.

Претензии

Большинство претензий касались постановления Кабинета Министров №954 от 13 сентября 2021 года о внесении изменений в ранее закрепленный порядок карантинных мер и антиэпидемических ограничений. Это постановление предусматривало определенные исключения из общих карантинных ограничений желтой, оранжевой и даже красной зон. В частности, многие запреты не распространялись на тех, кто мог предъявить сертификат о вакцинации или справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного в последние 72 часа. Еще одним поводом для недовольства стал утвержденный Минздравом список профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.

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Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой
Фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой
Фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой
Фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой
Фото: facebook/янина Соколовская
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой
Фото: facebook/Кирилл Анисимов
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой
Фото: facebook/riba4ok1
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой
Фото: facebook/riba4ok1
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой
Фото: facebook/Подольский Лайф
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой
Фото: Facebook/Иван Мотычка
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой
Фото: facebook.com/suspilniy
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой
митинг антивакцинаторов, митинг под Радой, антивакцинаторы под Радой

Ни один из президентских указов протестующие не упоминали. Глава государства попал под раздачу из-за своего ответа на петицию с требованием ввести уголовную ответственность за "принудительную вакцинацию". Петицию подали этой осенью в администрацию президента с 25 тыс. подписей. Вскоре на сейте администрации был опубликован ответ Владимира Зеленского о том, что закон Украины позволяет делать обязательной вакцинацию от опасных заболеваний. В частности, такие требования уже установлены для прививок от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори. В то же время для предотвращения других опасных заболеваний обязательной вакцинации могут подлежать отдельные профессии, те, чья деятельность с большой долей вероятности может привести к заражению и распространению инфекции.

Песни и танцы

Недовольных набралось довольно много: сотни, если не тысячи. По информации журналистов, собралось до 2-х тысяч человек. Они заполнили Мариинский парк, улицу Грушевского и еще несколько прилегающих улиц, ведущих к зданиям, где размещены органы государственной власти. Пришли протестовать не только киевляне, на некоторых плакатах и флагах с протестной символикой значились названия других областей, я насчитала пять довольно больших групп приезжих из разных регионов, но, вполне возможно, видела не всех.

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Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой
Фото: facebook/Подольский Лайф

Учитывая, что в стране действуют ограничения на межрегиональные поездки для тех, кто не прививался от коронавируса, а логично предположить, что участники подобной акции этого как раз не делали, возникает вопрос о том, как они вообще добрались до столицы. Я задавала его представителям нескольких общественных организаций, участвовавших в акции – ОО "Вакцинація – вільний вибір", движения "Права людини", инициативной группы "Доста", движения Terra Freedom и т. д. Отвечали все однотипно: "Люди приехали за свой счет, некоторых останавливали, но они объясняли полиции, что едут бороться за свои права". Без подробностей.

Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой

Где в Киеве квартируют иногородние участники мероприятия, оплачивают ли им ночлег, кормят ли – мне тоже не ответили. Впрочем, в толпе протестующих я слышала разговоры, из которых можно заключить, что многие из них искали комнату или хотя бы койку в столице, и действительно были готовы оплатить ее из собственных средств.

Не берусь утверждать, что среди присутствующих совсем не было нанятых актеров массовки или тех, кто пришел ради какого-то поощрения от организаторов (чем оплаченная поездка в Киев не бонус?). Однако я наблюдала за участниками акции в течение нескольких часов и убедилась, что большинство попадавшихся мне на глаза протестовали абсолютно искренне. Многие пришли с явно самодельными плакатами и выражали недовольство тем, что их не допускают к работе, не разрешают пользоваться общественным транспортом, в то время как другим это разрешено. В руках у одной из протестующих была даже самодельная кукла, символизирующая "Фарм Мафию" — собирательный образ тех, кто зарабатывает на вакцинах и системах тестирования.

Некоторые из участников акции принесли с собой музыкальные инструменты, они пели и даже танцевали прямо в Мариинском парке. Некоторые читали стихи патриотического содержания.

Выстраданное

В начале акции большинство протестующих образовали живое заграждение на нескольких перекрестках, фактически перекрыв подъездные пути к зданиям Верховной Рады и Кабинета министров. Люди шли друг за другом по пешеходным переходам, не останавливаясь и не оставляя "зазора", в который могли бы проехать автомобили или автобусы, так что формально их нельзя было обвинить в нарушении правил дорожного движения. В 11:00 перекрестки освободили и все протестующие собрались перед зданием парламента. Началось некое подобие общего собрания, которое организаторы обозначили довольно пафосно: "Народное Вече".

Самые громкие из активистов, бравшие в руки микрофоны, требовали отставки президента и правительства. Однако большинство участников конкретно на эти призывы реагировали без особого энтузиазма. Зато требования допустить невакцинированных к работе, учебе и в общественных транспорт без платного тестирования, разрешить им свободное перемещение по стране, вызывали самый живой отклик, вплоть до криков: "Ура!". Видно было, что люди приехали именно за этим, а дальнейшая судьба государственных мужей, утвердивших ограничения, на самом деле, их не слишком интересует.