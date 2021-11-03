Антивакцинатори заблокували центр Києва: до протесту приєдналася Надія Савченко (відео)

Протестувальники вимагають скасування карантинних обмежень і введення заборони на примусову вакцинацію громадян від COVID-19.

У середу, 3 листопада, сотні супротивників вакцинації від COVID-19 вийшли на акцію протесту в Києві та заблокували урядовий квартал. Про це повідомляє Апостроф.

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Мітинг відбувається на площі біля Верховної Ради.

За словами журналістів, противники вакцинації від COVID-19 почали збиратися під будинком парламенту о 08:00 і люди продовжують приходити на акцію. Анвакцинатори, котрі зібралися, з плакатами в руках вимагають від влади скасування карантинних обмежень для населення, заборони на примусову вакцинацію громадян від коронавірусної інфекції.

[ + – ] Мітинг у Києві проти вакцинації

Через акцію протесту антивакцинаторів заблокованим виявився урядовий квартал і низка вулиць Києва:

вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо");

провулок Кріпосної, 30/1 (біля Будинку офіцерів);

перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний;

перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (поруч із готелем "Національний");

перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська;

перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка;

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська;

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька;

вул. Паркова, 35.

Організатори акції протесту під Верховною Радою, як повідомляє підсанкційне видання "Страна", скаржаться на правоохоронців, які "безпідставно блокують автобуси" з учасниками мітингу.

"Нам уже забороняють проводити мирні збори, забороняють висловлювати свою думку, забороняють пересуватися своєю країною, забороняють без "клейма звіра", щось купити чи продати. Ми не мовчатимемо", — запевняють організатори протесту й анонсують на 10:30 старт віче. До вказаного часу антивакцинатори планують стояти на перехрестях і чекати парламентаріїв.

[ + – ] Мітинг у Києві проти вакцинації Фото: Апостроф

[ + – ] Мітинг антивакцинаторів у Києві Фото: Апостроф

До акції протесту також приєдналася екснардепка VIII скликання Надія Савченко, яку нещодавно викрили із фальшивим COVID-сертифікатом у столичному аеропорту.

Надія Савченко назвала столичну владу "неадекватною" через запровадження обмежень для проїзду в громадському транспорті та схвалила дії антивакцинаторів, які перекрили рух у центрі Києва.

[ + – ] Надія Савченко на мітингу антивакцинаторів у Києві

За даними PavlovskyNews, за порядком на акції протесту в Києві стежать правоохоронці. Поліція просить організаторів мітингу пропускати хоча б громадський транспорт, проте після заблокування урядового кварталу автобусам із пасажирами доводиться розвертатися.

На аргументи силовиків, що антивакцинатори порушують законодавство, блокуючи вулиці та проїзд транспорту, учасники акції протесту стверджують, що їхні права також порушуються.

[ + – ] Антивакцинатори влаштували акцію протесту в Києві [ + – ] Антивакцинатори влаштували акцію протесту в Києві [ + – ] Антивакцинатори влаштували акцію протесту в Києві

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві запрацював жорсткий локдаун із 1 листопада. Після потрапляння столиці до "червоної" зони карантину, громадян без COVID-сертифікатів або негативних ПЛР-тестів не пускають у громадський транспорт, заклади, спортзали й органи соцзахисту населення. Порушникам карантинних обмежень загрожують штрафи від 17 тисяч гривень.

Також Фокус показував, як проходив перший день локдауну в Києві після потрапляння до "червоної" зони карантину.