Локдаун у Києві: як проходить перший день "червоної" зони карантину в столиці (фото, відео)

Справжність COVID-сертифікатів перевіряють за допомогою сканування QR-коду, проте є й такі громадяни, які пред'являли силовикам паперові документи.

1 листопада запрацював локдаун у Києві з жорсткими карантинними обмеженнями, проте із самого ранку метрополітеном і швидкісним трамваєм скористалися усі охочі пасажири. Про це пише Сегодня.

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За словами журналістів, перед відкриттям станції метро "Вокзальна" на вулиці зібралося кілька сотень людей. Щойно двері відчинилися — народ масово ринув до ескалатора і ніхто у пасажирів не перевіряв COVID-сертифікати чи негативні результати ПЛР-тестів.

На станції метрополітену "Майдан Незалежності", як стверджують журналісти, необхідні для проїзду документи також ніхто не перевіряв. Можливо, рейди для виявлення порушників локдауну в Києві вийдуть на маршрути до години пік.

[ + – ] Локдаун у Києві

[ + – ] Локдаун у Києві

Посадка пасажирів в автобуси, тролейбуси та маршрутки, за словами журналістів, вранці проходила у звичному режимі, проте, якщо порівнювати з попередніми днями, у салонах громадського транспорту побільшало людей у захисних масках / респіраторах.

Журналісти підсанкційного видання Страна зустріли на деяких станціях метрополітену Києва наряди поліції, проте правоохоронці майже за 20 хвилин не перевіряли документи, необхідні для проїзду, у пасажирів.

[ + – ] Локдаун у Києві з 1 листопада

За даними журналістів, людей у метрополітені на 20-30% менше, ніж у звичайний будній день.

[ + – ] Метро Києва під час локдауну

[ + – ] Метро Києва під час локдауну

Журналісти Оглядача зустріли на вулицях Києва патрулі, які вибірково перевіряють COVID-сертифікати чи негативні ПЛР-тести у пасажирів. Кореспонденти на деяких станціях київського метрополітену помітили групи з двох поліцейських, які підходили до громадян і перевіряли в них необхідні для проїзду документи.

[ + – ] Локдаун у Києві з 1 листопада

Справжність COVID-сертифікатів перевіряли за допомогою сканування QR-коду, проте були і такі пасажири, які пред'являли паперові документи про вакцинацію силовикам.

Водії маршруток пускають у салон пасажирів лише на вільні місця, побоюючись великих штрафів за порушення карантинних обмежень.

Зазначимо, що штраф за порушення карантинних обмежень та відсутність необхідних для проїзду документів становить від 17 до 34 тисяч гривень.

[ + – ] Локдаун у Києві

[ + – ] Локдаун у Києві

Журналістка Леся Падалка у своєму Facebook опублікувала фото, на яких можна побачити, як поліцейські перевіряють у громадському транспорті карантинні обмеження.

"Та хто там о восьмій ранку перевірятиме ті сертифікати в транспорті" — була впевнена я. Й ось, чемні, ранні, на місці", — підписала журналістка знімки з київського автобуса.

[ + – ] Перевірка документів у громадському транспорті Києва

[ + – ] Перевірка COVID-сертифікатів у громадському транспорті Києва

Раніше Фокус попереджав, що з 1 листопада запрацював локдаун у Києві. Громадян без COVID-сертифікатів, негативних ПЛР-тестів чи довідок про одужання не пускатимуть у громадський транспорт, кафе, ТРЦ, спортзали та заклади соцзахисту населення. Поліцейські планують вибірково перевіряти пасажирів, а на маршрути вийдуть спеціальні рейди, які шукатимуть порушників карантину.

Про запровадження локдауну в Києві стало відомо ще 28 жовтня. Мер столиці Віталій Кличко на брифінгу анонсував посилення карантину через погіршення епідемічної ситуації та попередив про запровадження обмежень для населення.