Локдаун в Киеве: как проходит первый день "красной" зоны карантина в столице (фото, видео)

Подлинность COVID-сертификатов проверяют с помощью сканирования QR-кода, однако есть и такие граждане, которые предъявляли силовикам бумажные документы.

1 ноября заработал локдаун в Киеве с жесткими карантинными ограничениями, однако с самого утра метрополитеном и скоростным трамваем воспользовались все желающие пассажиры. Об этом пишет Сегодня.

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По словам журналистов, перед открытием станции метро "Вокзальная" на улице собралось несколько сотен человек. Как только двери открылись — народ массово хлынул к эскалатору и никто у пассажиров не проверял COVID-сертификаты или негативные результаты ПЦР-тестов.

На станции метрополитена "Майдан Независимости", как утверждают журналисты, необходимые для проезда документы также никто не проверял. Возможно, рейды для выявления нарушителей локдауна в Киеве выйдут на маршруты к час пик.

[ + – ] Локдаун в Киеве

[ + – ] Локдаун в Киеве

Посадка пассажиров в автобусы, троллейбусы и маршрутки, по словам журналистов, утром проходила в привычном режиме, однако, если сравнивать с предыдущими днями, в салонах общественного транспорта стало больше людей в защитных масках/респираторах.

Журналисты подсанкционного издания Страна встретили на некоторых станциях метрополитена Киева наряды полиции, однако правоохранители почти за 20 минут не проверяли необходимые для проезда документы у пассажиров.

[ + – ] Локдаун в Киеве с 1 ноября

По данным журналистов, людей в метрополитене на 20-30% меньше, чем в обычный будний день.

[ + – ] Метро Киева во время локдауна

[ + – ] Метро Киева во время локдауна

Журналисты Обозревателя встретили на улицах Киева патрули, которые выборочно проверяют COVID-сертификаты или негативные ПЦР-тесты у пассажиров. Корреспонденты на некоторых станциях киевского метрополитена заметили группы по двое полицейских, которые подходили к гражданам и проверяли у них необходимые для проезда документы.

[ + – ] Локдаун в Киеве с 1 ноября

Подлинность COVID-сертификатов проверяли с помощью сканирования QR-кода, однако были и такие пассажиры, которые предъявляли силовикам бумажные документы о вакцинации.

Водители маршруток пускают в салон пассажиров только на свободные места, опасаясь больших штрафов за нарушение карантинных ограничений.

Отметим, что штраф за нарушение карантинных ограничений и отсутствие необходимых для проезда документов составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

[ + – ] Локдаун в Киеве

[ + – ] Локдаун в Киеве

Журналистка Леся Падалко в своем Facebook опубликовала фото, на которых можно увидеть, как полицейские проверяют в общественном транспорте карантинные ограничения.

"Да кто там будет в восемь утра проверять те сертификаты в транспорте" — была уверена я. И вот, вежливые, ранние, на месте", — подписала журналистка снимки из киевского автобуса.

[ + – ] Проверка документов в общественном транспорте Киева

[ + – ] Проверка COVID-сертификатов в общественном транспорте Киева

Ранее Фокус предупреждал, что с 1 ноября заработал локдаун в Киеве. Граждан без COVID-сертификатов, негативных ПЦР-тестов или справок о выздоровлении не будут пускать в общественный транспорт, кафе, ТРЦ, спортзалы и заведения соцзащиты населения. Полицейские планируют выборочно проверять пассажиров, а на маршруты выйдут специальные рейды, которые будут искать нарушителей карантина.

О введении локдауна в Киеве стало известно еще 28 октября. Мэр столицы Виталий Кличко на брифинге анонсировал ужесточение карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации и предупредил о введении ограничений для населения.