Локдаун у Києві: які обмеження для населення діють із 1 листопада

У разі відсутності COVID-сертифікату, негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання порушникам карантину доведеться сплатити штраф від 17 тисяч гривень.

Із півночі 1 листопада у Києві встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Фокус розповідає, які карантинні обмеження діють для населення столиці.

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Локдаун у Києві з 1 листопада — COVID-сертифікати та негативний тест на інфекцію

Із понеділка громадяни, які бажають відвідати торгові центри, заклади громадського харчування та деякі державні установи, зобов'язані мати при собі один із таких документів :

COVID-сертифікат про вакцинацію ("жовтий" або "зелений" внутрішній документ або міжнародний);

негативний результат тесту, зроблений методом ПЛР або експрес-методом виявлення антигену до SARS-CoV-2;

документ, що підтверджує одужання людини після COVID-19.

Більше того, один із вищезгаданих документів необхідно пред'являти в громадському транспорті.

COVID-сертифікат про вакцинацію, негативний результат тесту або довідку про одужання можуть вимагати:

заклади громадського харчування;

торговельні та торговельно-розважальні центри (ТРЦ);

кінотеатри та музеї;

спортзали та фітнес-центри;

готелі;

заклади соцзахисту населення;

центри надання адміністративних послуг населенню;

управління праці та соціального захисту;

управління ПФУ;

на масових заходах.

Локдаун у Києві з 1 листопада — робота громадського транспорту

Маршрутні автобуси, метрополітен, тролейбуси та трамваї працюють у звичному режимі після посилення карантину в столиці. Перевіряти наявність COVID-сертифікатів, негативних тестів на інфекцію чи довідок про одужання в кожного громадянина не будуть, проте на маршрути вийдуть спеціальні групи правоохоронців для виявлення порушників локдауну.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у столиці не планують запроваджувати спецперепустки для громадського транспорту, які видавали громадянам під час минулого локдауну. Міський голова також попередив, що в Києві проводитимуть спеціальні рейди щодо виявлення порушників "червоної" зони карантину, яким доведеться заплатити штраф від 17 тисяч гривень у разі відсутності одного з необхідних для проїзду документів.

У піковий час київський метрополітен працюватиме з обмеженням на вхід пасажирів. Адміністрація комунального підприємства пішла на такі заходи для зниження скупчення людей усередині станцій.

Локдаун у Києві з 1 листопада — робота шкіл і дитячих садків

Школярі після посилення карантинних обмежень із 1 листопада не повернуться за парти та навчатимуться в дистанційному форматі. Дитячі садки матимуть змогу працювати за умови, що персонал вакцинований від COVID-19 на 100%.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві з 1 листопада запроваджуються жорсткі обмеження для населення через погіршення епідемічної ситуації. Після встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки кияни можуть відвідувати ресторани, спортзали та ТРЦ лише з ПЛР-тестом чи COVID-сертифікатом.

Також Фокус попереджав, що із 30 жовтня "червона" зона карантину доповнилася Житомирською, Івано-Франківською, Київською, Луганською, Львівською, Хмельницькою та Чернігівською областями.